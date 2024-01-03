2024年來了，各方關注的焦點離不開中美關係、以巴和俄烏衝突，還有愈演愈烈的難民危機。國人及經濟圈可能最關注中美關係是走向和緩或對抗升級，國際政治圈則最聚焦兩場戰爭走向何方。上面幾個問題都環環緊扣，關鍵解鎖者恐怕是本月中美重開國防部工作會議。

上面幾個問題互為影響，難民危機之源主要是地緣衝突，美國正是衝突惡化的最大推手，中國則是與戰方擁有話語權的友邦，若要說世界上有能力參與調停與斡旋的國家，當然是中美。但中美關係惡劣多時，別說合力斡旋，彼此對話都沒有正常化。

若中美能夠開始磋商，並慢慢走向調整或降低自2018年以來的貿易戰、科技戰、金融戰規模，兩岸及南海問題的衝突也會減低。過去幾年中美尖銳對立，已證明對中美兩國經濟，甚至歐洲、中東以及世界安穩都不利。

美國近期姿態軟化，與台灣將於本月13日就大型選舉投票有關，台灣政局有望結束過去兩年多的動盪。接力的是美國大選，美政圈炒作台灣問題、針對中國的小動作已無用武之地。而中美領導人去年底會面，兩國關係終開始回暖，這也是華爾街、五角大樓甚至白宮的掌權精英層所期待，因為，他們都怕看見中美之間走向失控。

近日軍事圈更傳來消息指，中美主管國防的最高層本月會舉行中美國防部工作會晤（DPCT），下一步還有中美海上軍事安全磋商機制（MMCA）會議。這兩場會議十分重要且關鍵，中美既是核子大國，還是航母及潛艦大國，雙方在海、空都有頻繁的出動，出現不可預計的失控場面機率極高，任何後果都是兩國以至世界難以承受的。

正所謂細思極恐，故美方一直向華遞帖、希望中方對美關係至少回到美國眾議院前議長佩洛西，於2022年8月初撩事生非式赴台前的狀況，確保兩國軍方高層、外交高層溝通管道上最起碼的往來。

只是，上述操作拖拉了近一年多，貌似中國不急、美國很急。其實當中原因既有中美繼續角力，還有中國因國防部前部長李尚福撤換的空窗期，才令中美關係緩和的工程拖慢。如今，國防部工作會議有望復開，似乎中美各自的小障礙都排除了。

如無意外，這次會議將是中國新任國防部長董軍的首場亮相會，董軍雖然才獲委任為國防部長，但他的背景有利於中美軍方互動。因為，美國之前針對中國高官頒出連串制裁令，董軍由海軍拔擢出掌國防部，既不在美國制裁名單中，美國政圈對他也不大認識，美國軍方也急於要接觸這名中方大員。

事實上，中美兩軍高層都清楚，彼此最安全的底線是不失控，不失控才能保證雙方關係不惡化、兩國不會走到大家都承擔不了後果的一步。2024年美國大選將進入緊張關頭，若能敲定中美不失控的共識及規則，可算是今年開了一個好頭。