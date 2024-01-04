產評：以債養債不可長　中美分道尋出路

美國最新公布的公共債項規模首次突破34萬億美元，可見這些年靠美元霸權銀紙任印、以新債冚舊債的美國政府，財政危機愈來愈令人擔憂，更危及美元信用，促使全球加速非美元投資，亦即所謂「去美元化」發展。反觀中國，在忍受短期增長放慢，以改變過去以債務搞基建推動增長的模式，轉為發展消費與高質量發展的內循環增長，相信假以時日，中美經濟分道競賽，將可分出高下！

美國政府的天量債務並非新事物，去年9月才剛突破33萬億美元大關，在稅收收入下降而聯邦支出增加入不敷支的情況下，政府財政壓力有增無減。現屆拜登政府還要狂花錢補貼戰略產業，且同時推動中美脫鈎，為美國企業趕走大客戶。這個損人害己的遊戲繼續下去，美國政府的巨額債務最終只怕離不開爆煲命運。這對於全球而言，肯定是一場十級恐怖的噩夢，皆因不少經濟體的外匯儲備仍以美元為主要儲備，且美元仍是國際交易的主要貨幣。

因此，如今市場密切關注新年過後，美國國會如何處理政府財政的撥款問題，搞不好的話，又隨時要停擺，讓政客討價還價，同時在消耗美元的信用。表面上美國經濟穩增，美股迭創新高，實際上靠「打腫臉扮肥仔」。

要知道，隨着利率上升並持續高企在一定水平，天量債務必然會增加美國政府的發債利息支出。有美國機構預測，在未來30年，美國將增加127萬億美元債務，到2053年，利息成本將消耗近40%的聯邦財政收入。可見美國政府財政如走入窮巷，所依靠的美元霸權又再不斷褪色。本來若世界一直跟緊美國主導的全球化模式發展，可以繼續行「拖」字訣，但隨着中國崛起，世界有更可取、可持續的發展模式參考，能在創新交易與發展模式方面作更多的嘗試和合作，這誠然令美國感受到威脅，也意味中美之爭必然激烈，沒有轉圜的餘地。

再看中國，過去一直沿用發債搞基建、炒高地價來延續增長的模式發展，惟自2008年4萬億元人民幣救市帶來嚴重的資產泡沫問題過後，當局着手改革發展模式，大力拓展消費等服務業，並改變依賴外部需求推動增長的模式，轉向由內部供應驅動的增長模式，且積極化解昔日留下來的地方債務及房地產泡沫問題。這方面，中國誠然已成為新興市場的典範，所謂「內循環」戰略，將有更多新興經濟體倣效。

即使是香港，同樣亦得求變，房地產佔經濟產值的比重將降下去，以減低營商成本，釋放經濟活力；面對內地旅客消費降級，除了要開拓更多元化的旅客來源外，也得開展更多具特色和創意的活動，提升產品及服務質量，以重建行業增長動能，配合國家戰略發展。

世界在變，但美國不願變，只在積極對抗變化，圖維持原有的霸主地位。只是時代的巨輪，誰也沒辦法煞停，只有識變、求變、應變，尋求高質量發展，實現更高水平的對外開放，方能行穩致遠。中美各走各路，時間將說明誰走對路。