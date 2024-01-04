正論：學童自殺蔚成風　何以此城失希望

都說青少年是一個地方的花朵，很可惜，近年香港亂象百出，連理應含苞待放的花朵也提早凋萎。衞生署昨日公布有關學童健康的檢查結果，結果令人震驚，除了學童肥胖及視力下降的情況較前惡化，最令人擔心的是，有計劃自殺或曾試圖自殺的學生，整體比率明顯上升。少年識盡愁滋味，這個城市到底怎麼了？

衞生署數據顯示，因心理及行為問題而需要轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率，由2018/19學年的1.1%，上升至2022/23學年的1.8%。而學生健康服務中心於2022/23學年收集到訪學生的自我評估問卷亦顯示，在過往12個月內，有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率，分別為2.8%及1.3%；當中中學生的比率較高，分別為3.7%及1.6%。

事實上，本港去年起碼錄得306宗學童輕生個案，其中37人死亡；個案中有120人、即不足四成事前獲社福機構跟進，反映學童自殺成風，跟進支援卻不到位。另一邊廂，曾有組織對西貢區的中學生進行調查，以10分為滿分，去年「快樂指數」僅錄得6.03分，較2021及2022年的6.88分及6.77分為低。

種種數字表明，香港學童不快樂，中學生尤其高危。教育局也不得不承認，學童自殺數字「稍有上升」，急忙建立三層應急機制，首先由學校老師和社工盡快識別自殺風險較高的學生，及時提供支援；其次為有需要的學校配對社福資源包括社署社工等，最後則將嚴重個案轉介至醫管局精神科優先處理。但正如社工所說，本港在2016年亦曾出現學童自殺潮，當局也提出過類似機制應對，遺憾只有短期作用，治標不治本。尤其當局人手不足，在第一層或第二層已出現「塞車」，到第三層時，學童情況已經惡化，鑄成悲劇。

中學生自殺成風固然惹人關注，但大學生輕生同樣不能忽視。僅去年10月，短短24小時內便有兩名大學生自殺，令人心痛欲絕。許多自殺個案都跟學業壓力有關，部分則是感情問題，例如跟家人、朋輩相處不來，缺乏關心等。由此可見，要防止青少年走上絕路，單靠政府支援並不現實，身邊人的關心必不可少。

很可惜，香港長久以來都是一個經濟至上的社會，青少年出路選擇不多，求學只為求分數，考試定生死，一旦學業成績未如理想，不僅家長施以壓力，教師亦往往予以輕視，令有關學生自我價值低落，很容易便鑽入牛角尖。這種勢利的態度不改，學童自殺隨時只會成為難解的死結。

當然，一個地方若能給予年輕人希望，尋死的人絕對不會一年比一年多。無奈港府所謂的產業轉型說多做少，力不從心，青少年沒有富爸爸、富媽媽，向上流依然無比艱難。如此種種，都將他們推向絕路。要扭轉情況，惟有整個社會從上到下改變心態，但這又談何容易！