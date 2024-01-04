娛圈單打：唔敢盲捧免反感　賽果終於變合理

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在元旦當晚圓滿落幕，今次賽果終於回歸理性，不再盲目吹捧所謂的頂流偶像。上一年度驚爆衝落台「掃掃掃」的姜濤，今次憑《濤》一曲，勇奪「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，在台上表演四平八穩，沒有驚嚇舉動，也沒有「墊底聲」過大問題，終於贏回好評。

當然，最驚喜還是「軒公」張敬軒事隔10年，再奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。他獲獎一刻一臉難以置信，還擔心被林海峰整蠱，直到知道是真的才笑逐顏開。論唱功，軒公攞獎絕對實至名歸，何況他對人真正謙卑有禮，賽前的鬼馬拉票亦得分不少，總好過又是姜濤或Anson Lo攞吧。

對兩位當紅炸子雞並無貶意，只是經過一年來的風風雨雨，兩位頂流應該也成熟不少，深明欲速則不達的道理。尤其姜濤，「掃掃掃」、「墊底聲」和「欺凌女網民」事件讓他深陷是非之中，成為眾矢之的，過去一年並不好受。愛佢變成害佢，與其盲目吹捧，讓一切過於唾手可得，失去進步動力，不如按部就班，多加磨練。看一看軒公是如何唱歌、如何待人，再慢慢升呢不遲。

始終唱好歌，跳好舞，才是一個歌星或偶像的基本功。不管輿論如何吹奏，若沒有實力，最後也是一吹即破。總之繼續努力，終會獲得所有人認同。

當晚另一焦點，是陳蕾首次奪得「叱咤樂壇女歌手金獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，全晚共獲4獎，一嘗大滿貫滋味，可謂最大贏家。她表明「攞咗獎都要做好表演，人哋先會認同你」，態度非常正確。