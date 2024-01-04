日本認真多災多難！日本石川縣能登地區元旦發生7.6級強震，至今已有數十人殞命，醫院斷水斷電，一片頹垣敗瓦，甚至新潟核電廠燃料池水溢出，隨時淪為311翻版。正當港人對「第二家鄉」大生嘆息之際，更令人瞠目結舌的事故又起！東京羽田機場跑道有飛機起火，偌大一架空中巴士被燒至通頂，事件與日本海上保安廳參與地震救災的飛機發生碰撞相關。

民航客機與海上保安廳的飛機碰撞，簡直匪夷所思！幸好客機上數百名乘客全部得以疏散，否則不堪設想。不過，海上保安廳飛機上人員大都死亡。很明顯，地震事出突然，日本當局緊急出動飛機救援，不料空管溝通混亂，慌不擇路，終於發生悲劇。

撇除今次的飛機碰撞涉及地震救援不談，近年日本銳意隨美反華，日本岸田文雄政府甚至計劃大幅提高軍費，2027年度國防預算佔GDP的比例，將由1%倍增至2%。其軍事復辟的「大國雄心」彰彰明甚，但在軍事活動愈加頻繁的同時，意外同樣頻頻發生。例如去年4月，日本自衞隊發生嚴重空難，一架載有陸上自衞隊第8師團新任指揮官在內、合共10人的美製UH-60JA「黑鷹」直升機，在沖繩宮古島海域不明原因墜毀。空難10天後，失事機體才在106公尺深的海底被找到，是自衞隊近30年來死傷最嚴重的空難。

顯而易見，日本的「大國雄心」跟實際軍事水平未能同步。其實，日本並無必要這麼緊張兮兮，何況緊跟美國反華，日本真的能夠從中得益嗎？別說單是失去中國水產市場，已令漁業大受打擊；就說軍事活動死得人多，而中國仍巋然不動，已反映日本這樣做完全誤判形勢。說到底，天災無法避免，人禍卻是自尋，祝願日本盡快走出困境！