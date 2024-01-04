台灣軍方罕見發布大陸兩枚空飄氣球越過海峽中線，其中一枚更直接從嘉義穿越本島上空；民進黨發言人林楚茵表示，大陸介入台灣選舉花招愈來愈多，除接待里長到大陸旅遊，連假民調都出現了，不變的就是對台灣的文攻武嚇。辯論會一結束，不只國台辦發新聞稿，連探空氣球路徑都穿越台灣，這就是標準的文攻武嚇兩面手法。她認為，這些空飄氣球出現，證明中國才是威脅全世界的隱憂及根源，希望國民黨看清現實。

如果這個邏輯能夠成立，那麼大概台灣也是威脅全世界的隱憂與根源！因為這類高度約在6,000至9,000米的氣象探測氣球，根本台灣自己也經常施放，目的就是為了搜集氣象數據，毫無軍事用途可言。猶記得前年8月佩洛西來台時，大陸導彈飛越台灣上空，台灣軍方以避免驚擾民眾為理由，刻意隱瞞這項消息，直到日本主動披露導彈軌迹，軍方才被迫承認導彈飛越上空。當時民進黨還再三強調，導彈高度超過100公里，沒有侵犯台灣領空的問題，顢頇鄉愿的態度惹來一片罵聲。

而這次明明只是尋常的氣象探測氣球，軍方卻主動發布消息，民進黨也跟着宣稱大陸企圖趁此威脅台灣介入大選，與其說是抗中保台，更像是精心策劃的認知作戰一條龍，否則連導彈都沒在怕的軍方與民進黨，怎會為了區區氣球就敲鑼打鼓、口誅筆伐呢？事實是，從約談里長、密集公布所謂共諜案，乃至影射大陸操作假民調與這次的氣球風波，都一再證明民進黨想要加強台灣民眾對大陸的惡劣印象，希望能夠藉此激起選民的憤怒，從而影響最後的選舉結果。只是，再怎麼操作，還是要有點常識，把氣象氣球當作入侵威脅，只會讓世界再次看見民進黨的可笑。