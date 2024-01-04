本港的跨年倒數及煙花匯演一結束，大批內地旅客隨即趕回內地，豈料因交通配套不足而被迫通宵滯留在街頭。港府元旦凌晨沒有任何應急反應，翌日才補鑊，指將與內地商討延長鐵路口岸服務時間、增設更多全日通關口岸等。今次內地客熬夜等通關大大丟了香港的臉，但某程度上也促成兩地加速理順通關問題。從這個角度來說，通宵露宿的遊客算是立了大功。

陸港兩地去年復常通關後，港人北上消費成風，跨境人流不斷增加，但口岸的通關能力明顯跟不上。我多次北上已發現主要口岸在平日亦經常大排長龍。國家既然要推動粵港澳大灣區一體化發展，擴大口岸通關能力是必然要做的事，但過去一年這方面幾無寸進。今次事件發生後，幾乎所有人都將矛頭對準港府，但我覺得某程度上港府是吃了啞巴虧。當局通關後扭盡六壬吸客，又是連串盛事又是夜繽紛，這個跨年的煙花匯演算是超預期吸到不少客。政府事前有做準備，港鐵亦通宵行駛，香港內部可以做的事已經做了。

至於口岸延長通關時間，問題不能全怪港府。表面上看，這只需要工作人員加班數小時，但這項工作可要香港、深圳、國家海關總署一致同意才行，而這三方是各自獨立的關係，誰也管不了誰。誰來開口、統籌和協調，才是最大的問題。

其實，港深擴大通關規模的問題已存在多年。2003年皇崗口岸落實24小時通關，4年後啟用的深圳灣口岸原本也計劃全日通關，但至今仍未能實現，究竟是哪邊不積極，市民不得而知。國家發改委去年特別提到要在更多口岸實施24小時通關，給人感覺似乎連國家部委都看不下去。這次事情鬧大，令問題再次浮現出來，未嘗不是好事。