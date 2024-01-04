港獨青年周庭及鍾翰林先後瞞騙香港執法人員，逃到海外尋求政治庇護，部分人因而要求當局收緊相關的保釋及監管條件，以防範再次「走犯」。其實對於冥頑不靈的港獨及黑暴分子，強迫他們留港對大家都未必是好事。

對於有罪在身，需要受審以至入獄的人，若他們根本無藥可救，相關的審訊及囚禁開支都是白費公帑。對於已刑滿出獄或僥倖脫罪的，若仍無悔意，勉強留港亦遲早會再次犯案或大搞軟對抗，不利香港和諧穩定。若他們肯自願離開，總好過像處理假難民般，要納稅人出錢買機票將他們送走。

正所謂黑狗偷食，白狗當災，若因少數知名黑暴分子背信棄義，就一刀切收緊有關保釋及監管制度，對一些誠心悔過、知名度較低，或是因家庭貧困而無力流亡的人也不公道。就像早前接受訪問，自爆在港逃亡兩年間受盡屈辱與欺騙，最後在獄中決意改過自新的荃灣學生曾志健，不應因為周、鍾等人的反口覆舌，而影響了健仔等「棄卒」的更生計劃，令其受到黑暴首腦的二次傷害。

不少愛國愛港人士最擔心的，反而是當該等流亡黑暴分子失去利用價值，被西方反華勢力離棄時，會否忽然高唱《還是覺得你最好》，自願回流香港然後自首入獄，繼續呃飲呃食呃福利。

據悉當局曾研究有關問題，希望杜絕這些「黑暴回頭草」，奈何《基本法》訂明香港永久居民享有出入境自由，而永久居民身份某程度確實是「永久」，不能因犯法、流亡或移民而剝奪。唯一一招就是要求各大航空公司拒讓他們登機返港，甚或可讓其登機然後轉飛內地機場，交由真正的國安跟進處理，其他乘客再原機飛返香港。後者相信有一定阻嚇力，但未知有關方面是否夠膽執行。