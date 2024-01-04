2023年已在一片璀璨煙火中告別！有論者指出，過去一年，中國社會的宏觀層面，有一個貫穿全年的關鍵詞組，那就是「科技自立自強」。旨哉斯言！

今天大國競爭，無不表現在科技競爭，鄧小平曾說「科學技術是第一生產力」，真是一語中的。早在民國初期，魯迅便指出，現代社會之進步，實源於科學之進步，而科學盛大，決不緣於一朝。用陳獨秀的話，則是「若夫博學而不能致用，漠視實際上生活上之冷血動物，乃中國舊式之書生，非20世紀新青年也。」所以話追求創新科技必然政治正確。

當今中國，定位更加清晰，國家領導人說：「實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。」過去一年，國產品牌乘用車市場佔有率已經爬咗日本頭，電動車嘅研發亦方興未艾。天上飛的，中國自主研發嘅大型客機C919亮麗人前，ARJ21新支線飛機喺國內外市場嘅推廣均取得良好成績，訂單穩步上揚。據悉，從商業首飛開始到2023年12月31日，東航C919機隊已累計執行商業航班655班，累計承運旅客近8.2萬人次。

喺AI（人工智能）開發上，美國一直全球領先，而中國也不賴，目前已升至全球第二位，業內普遍認為，中國AI大模型將會追到GPT-4水平（GPT-4能夠同時處理文字與圖像輸入）。至於晶片，雖然美國千方百計遏制，但華為Mate 60 Pro橫空出世，有國人形容心情猶如當年「兩彈一星」號外面世時父輩嘅激情。「物質援助，要到了手，見了效，那才算數。」毛澤東果然有遠見！中國走上科技自立自強之大道，大國崛起，凡事只能迎難而上，「摸着石頭過河」的年代已一去不回！