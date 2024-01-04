消費，當下中國經濟最熱門的詞彙之一，諸如消費乏力、消費復甦，拉動消費、刺激消費；「三駕馬車」裏，消費是中堅；「三重壓力」中，消費也佔重要分量。消費，說到底，就是兩個字：花錢。

而最近的輿論漩渦，就是由此而生。一位央視名嘴在節目中一本正經與經濟學者探討：「如何解決老百姓有錢不敢花、不願花？」這好比此前某專家苦口婆心地勸大學生：「既然找不到工作，為甚麼不去創業呢？」中國古代留下「何不食肉糜」等名言，法皇路易十六的瑪麗皇后也好奇「窮人沒有麵包吃，為甚麼不吃蛋糕呢？」名嘴、「磚家」固然抵不上皇帝皇后地位高，但一樣地高高在上、錦衣玉食，卻又擺出一副菩薩嘴臉，大發慈悲地關心民瘼。

慘淡的現實是，國家發改委的數據顯示，中國月收入低於2,000元（人民幣‧下同）超過9.6億人，不足1,000元的有6億人。年輕人失業率已有相當長時間維持在20%的歷史超高位。說得直白一點，老百姓不是有錢不敢花、不願花，而是沒錢了。但「磚家」們也有理據──儲蓄率不是一直居高不下嗎？

疫情3年坐吃山空，民營經濟萎縮、裁員，教育、醫療壓力山大，加之股市表現落後於全球，樓市神話崩塌，而房貸、車貸不能停，老百姓「開源」無門，增量收入渠道堵塞殆盡，只能千方百計攢錢節流。天量儲蓄只是最基本的「保命錢」，而非吃飽喝足後剩下的「閒錢」，這與一些發達國家通過直接發錢、大規模補貼、全面轉移支付形成的超額儲蓄完全不同。

這種情況下，討論怎樣花錢，無異於無米下鍋時，卻忙着研究煮粥還是燜飯，吃飯用青花瓷碗還是用珐琅彩碗一樣，無怪乎遭到網民嘲諷。時至今日，公眾已沒有心思去關注甚麼堅尼系數、貧富差距，奢談甚麼中產階級、橄欖型社會。

當下的中國已是一種圖釘型社會，極小一部分天花板階層聚攏了絕大部分財富。就以內地某銀行的用戶結構為例，1.94億客戶共有13萬億元資產，其中0.07%的私人銀行客戶，佔有3.8萬億元，人均2,800萬元；約2%的金葵花客戶，佔有6萬億元，人均150萬元；而佔近98%的普通客戶，總計只有二萬億元，人均一萬元。當下年輕人興起的「反消費主義」、「低欲望社會」等潮流，其實也是一種失落的反抗。

長期以來，老百姓被灌輸：「我是革命的螺絲釘，哪裏需要哪裏擰；我是人民的一塊磚，哪裏需要哪裏搬。」一顆顆卑微的螺絲釘，支撐着龐大機器的運轉。如今經濟不振，老百姓本是最大的犧牲品，卻又被推出來做貢獻，似乎老百姓是消費疲軟的罪魁禍首。經濟是系統工程，不能實事求是正視問題，不能讓民營經濟真正樹立信心，就沒有就業，沒有消費，反過來生產緊縮，惡性循環。再多的淺表性刺激，都無法激發活力。少說廢話，多做實事。教導老百姓花錢的話，一句也不要再說了。