世界視線：戰爭釀人道災難　難以搞禁制討償

德國批判社會理論大師本雅明，曾批評戰爭是人類對科技的誤用，他說：「本來可以掘泥土搞水利變成掘戰壕互相殲滅，本來可以用飛機來播種變成用來扔炸彈。」戰爭帶來巨大的人命傷亡、資源浪費及戰爭地區的嚴重破壞，但其實不單止交戰雙方要付出人命及經濟代價，連整體人類社會及環境，都要付出莫大的代價。

戰爭最大的環境破壞，首先來自重金屬污染，因為無論槍炮彈或火箭彈，以至軍艦、飛機，都以金屬構造為主，這些物料的研製，基本上不需要有非常高純度的金屬冶煉，因此它們含有大量有毒的重金屬如鉛、水銀及鎘等，會不斷分解散發在土地、地下水及空氣中，對人體、動植物及環境生態造成巨大傷害。

此外，空襲或炮轟造成對石油生產、提煉及儲藏設施的破壞，石油或燃油，還有被打擊的化工廠及軍火庫等目標，焚燒會帶來空氣及土地污染。在以巴衝突中，加薩地帶被轟炸帶來對交通、供水、電力及能源設施的破壞，也帶來嚴重的人道主義危機，被炸的建築物會有鉛及石棉污染，清理困難，亦帶有高度致癌物質。當然，最恐怖的是第一次世界大戰以及日本侵華使用毒氣，還有美國在越南戰爭中灑下8,000萬公升高度致癌物「橙劑」（Agent orange）帶來的環境及人道災難。

專家們亦對俄烏戰爭帶來的環境污染及氣候惡化影響，作出不少研究和記錄，社會必須正視。早前在阿聯酋杜拜舉行的聯合國氣候變化大會中，有專家指俄烏兩國在戰爭中已釋放出1.5億噸二氧化碳，等於比利時一年的排放量，當然還未計算硫及磷等劇毒氣體。烏克蘭20%土地被破壞，其中有600種動物及750種植物受到嚴重生存威脅，單在黑海就有3,000條海豚死亡。而赫爾松州的新卡霍夫卡水力發電站水壩被炸，亦帶來環境災難。

根據《日內瓦公約》，戰爭要有人道基本底線，禁止破壞環境，例如不能污染水源，不能用化武破壞森林土地，不能應用大面積地雷及鈾等放射性物料威脅生命。事實上，因戰爭威脅被迫遷徙的民眾，亦要付出莫大的代價，而這一切都牽涉賠償問題，可是美國等西方大國對此似乎漠不關心！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻