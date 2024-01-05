正論：病毒春風吹又生　防疫不能掉輕心

社會全面復常不足一年，病毒又告蠢蠢欲動。衞生防護中心昨日表示，流感確診比率近日已上升至接近基線水平；而公立醫院的入院比率更已升穿基線水平，預料該兩項數據將持續攀升。港人熟悉的張竹君醫生呼籲公眾戴口罩，剛剛除下不久又要戴上，顯見疫情沒完沒了，絕對不能掉以輕心。

當局最新數據指出，流感陽性比率最新8.49%，距離基線水平只有不足一個百分點，但入院比率已超出基線水平。嚴重個案隨之上升，由對上兩周的14宗，急升至上周的23宗。整體以甲型H3流感居多，佔比約八成。至於新冠病毒，無論病例和污水監測都有上升趨勢，相信新變種株JN.1個案比例會逐步增加，有機會取代現時流行的XBB。當局除了呼籲長者及兒童接種流感疫苗，張竹君醫生亦敦促患有呼吸道感染、接觸過病人、出入高危地區，以及在空氣不流通之處例如乘搭公共交通工具，都應該戴上口罩。

事實上，病毒從未遠離社區。大家這陣子外出，肯定不難注意到街上已多了人戴口罩，反映港人經過新冠疫情洗禮，不用當局呼籲，也自覺提高警惕。預防永遠勝於治療，見過鬼怕黑，主動防疫始終是好事。然而，市民嚴陣以待，港府又是否做好準備？除了口頭示警，不斷谷針，作為防疫最後一道防線，也是最重要的一環，公營醫療體系是否能夠承受流感高峰，以至新冠病毒重新活躍的壓力？

一場流感一場亂，已成這些年的香江日常。可以看見，每有流感爆發，各間公院例必人滿為患，不僅急症室輪候時間以十個八個小時起跳，入院人數更會暴升，病床使用率例牌超過百分之百，病人瞓走廊、醫護手忙腳亂已成為常態。最令人嘖嘖稱奇的是，情況年年反覆上演，港府及醫管局一樣沒有吸取教訓，每次都是見步行步的模樣。今次的冬季流感高峰會否又是倒瀉籮蟹，實在不容樂觀。尤其公院醫護人手極度不足，死結長年無解，一旦住院人數急增，隨時「死得人多」。

港府除了谷針之外，其實更應敦促醫管局做好應對準備。包括與私家醫院商討買位，以備太多人入院時起分流和減壓作用。更須預料，病毒如果進一步向幼稚園、小學以至社區擴散，教育局應及早制訂清晰的停課指引，否則雙疫拍門才亡羊補牢，一切已經太遲。

必須強調，本港環境衞生欠佳，後街暗巷垃圾遍地，污水四溢；三無大廈蟲鼠為患，烏煙瘴氣，俱淪為病毒溫床。儘管現屆政府擺出強政勵治的姿態，上台不久即高調推出打擊衞生黑點計劃，一度看似收到成效。可惜食環署胡混度日絕非一朝一夕可改，許多衞生黑點很快便打回原形。曾有議員指出，九龍城區的黑點依舊垃圾堆積，情況令人失望。

本報亦時有鼠患報道，例如牛頭角一個商場地舖的豬肉檔老鼠橫行，甚至在生豬肉上亂竄，「肉中鼠」令人震驚。至於土瓜灣十三街、粉嶺祥華邨垃圾站等，因為廚餘亂丟而吸引大量老鼠前來覓食，老鼠甚至沿渠爬入民居，令人不勝其煩。食環署一味虛應故事，不是將部分地區的鼠患指數「清零」當作政績，就是強調捕捉活鼠數量按年大增聊作交差，甚至接獲投訴也一味推說「巡視後沒有發現」便不了了之，簡直豈有此理。

港大微生物學系講座教授袁國勇早已提出警告，另一場疫症大流行肯定再臨，有研究顯示將來自動物宿主，希望市民未來仍然要對傳染病高度警覺。本港鼠患嚴重，大鼠戊肝個案一直高踞不下，一旦引發大規模鼠疫，後果不堪設想。

說到底，物先腐而後蟲生，地方藏污納垢，自然有利病毒蔓延，疫情勢必春風吹又生。防疫除了打針和戴口罩，更重要是搞好環境衞生，杜絕蟲鼠孳長。很可惜事與願違，香港回歸以來已創下多個恥辱性第一，包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。很明顯，防疫之路仍然漫長，港府切勿麻痹大意，古人說「居安思危，思則有備，有備無患」絕對是至理名言。香港好不容易全面復常，經濟仍然脆弱，豈能不慎之又慎！