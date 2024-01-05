要製造高端晶片，就要靠光刻機，目前全球最優質的光刻機，是產自荷蘭艾司摩爾（ASML）公司。美國想阻止中國自行製造高端晶片，自然要將黑手伸到艾司摩爾，逼迫該公司，不能再對華出售高級光刻機。

華盛頓政府就是如此霸道，美國國內的事，歸他們管；其他盟友國內的事，也歸他們管。2018年，中國華為公司時任副董事長孟晚舟過境加拿大，華府只消一聲令下，加國再不願意，也只能乖乖執行，便強行將孟晚舟扣留，哪怕因此而破壞中加兩國的關係，杜魯多政府也是無可奈何。

今日的荷蘭政府，跟當年的加拿大政府一樣，都被迫向華府低頭，因此艾司摩爾日前宣布，將進一步停止對華輸出高級光刻機，即使已簽好的合約，也要取消。艾司摩爾是老大不情願，去年該集團的行政總裁溫彼得接受訪問，便曾說：「中國有14億人，其中有很多聰明人，他們會提出我們還沒想過的解決方案。你只會迫使他們變得非常創新。」

溫彼得講的可不是客套話，回想過去，由高鐵到太空站的技術，西方都曾想對中國卡脖子。到頭來，中國人另闢蹊徑，突破重重難關，終於創造出比洋人更先進的技術和產品。昔日的高鐵，將會是明日的光刻機，世上無難事，只怕中國人。

艾司摩爾的負責人溫彼得，恐怕也不全是為中國鳴不平，更重要是為自己公司的前途而憂，正如本欄昨日所說，中國小米集團加入造車行列，第一輛生產出來的汽車，就直接對標歐洲的老牌車廠保時捷，兩者品質相近，售價卻低七至八成。將來中國一旦自行生產光刻機，試問艾司摩爾公司，還能有立足之地嗎？