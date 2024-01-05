許多人都說新一年最大的願望是世界和平，可惜中東加薩的戰事至今仍然未見平息迹象，以色列與哈馬斯新年期間還在互相開火，以軍更揚言這場戰爭可能會持續一整年。今次以巴衝突至今造成逾二萬人死亡，按照以色列的說法，最終隨時會有超過十萬人命喪戰火。

雖然多國不斷呼籲停火和主動調停斡旋，以巴之間的立場表面上仍然很強硬，拒不妥協，但其實雙方再打下去對大家都沒有好處。聯合國向加薩派遣維和部隊，可以為大家提供一個體面的下台階，無疑是現階段最好的方案。

事實上，聯合國維和部隊的誕生就是和以巴有關。聯合國安理會1948年通過決議，呼籲以色列和巴勒斯坦停火，之後又派出多國軍事觀察員到加薩監督雙方停火，標誌着聯合國第一項維和行動正式成立。在此之後，聯合國維和部隊在全球各地的停戰進程中一直扮演重要角色，最為人熟悉的成功案例是海地維和行動。維和部隊這次若能進駐加薩維持區內秩序，對以巴雙方都有利。

以往以色列和哈馬斯在加薩交火，基本上都是以以色列摧毀哈馬斯的軍事設施告終，但是這次以巴衝突與以前有很大的不同，以色列銳意要進入地面作戰，目標是剿滅哈馬斯，全面捱打的哈馬斯自然希望暫時停戰。

當然，聯合國維和部隊能不能進駐加薩，關鍵要看以色列願不願意。軍事實力強大的以色列在本次衝突中全面佔據上風，掌握着局勢發展的主動權。但以色列也深知哈馬斯已成為一種理念，無論以色列用甚麼方法都無法徹底消滅哈馬斯。以軍一直想撤兵休養生息，在加薩建立一支涵蓋多國士兵的聯合國維和部隊，監督以巴暫時結束戰火，這對雙方都是好事。