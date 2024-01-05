踏入2024年，以色列政府在元旦（周一）宣布，將會由加薩地帶撤出數千名後備役官兵，以讓其返國復原，重投生產，提振經濟。正當大家以為這是美國「發功」見效，以方在國際輿論壓力下，願意縮減在加薩的軍事行動規模之際，隨即又傳來兩則會令戰事進一步激化和擴大的消息，令人覺得以巴和平之路是進一步退兩步，仿似永遠看不見盡頭。

首先是被視為哈馬斯第二號人物的政治局副主席阿魯里，周二於黎巴嫩首都貝魯特的辦公室，與多名哈馬斯成員一同遭無人機突襲身亡。以色列事後未有承認，但亦沒有否認策動襲擊，並揚言已準備好面對阿魯里身亡帶來的任何情況。此前表現克制的黎巴嫩真主黨矢言會進行報復，哈馬斯亦隨即暫停與以方的任何談判。

差不多同一時間，兩名極右派以色列高層官員先後發表評論，建議將數以十萬計的巴勒斯坦人驅逐離開加薩，以重新進行大規模的猶太殖民和保護將長期駐守當地的以軍。有關建議等同將獲得廣泛國際共識的「兩國方案」掉入垃圾桶，並勢必引發更嚴重的人道主義災難，迫使與加薩接壤的埃及，以至沙特、約旦等親美阿拉伯國家亦無法繼續忍讓。

因此，就連一直偏袒以方的美國，也忍不住批評有關言論具煽動性和不負責任，以求盡快將事件降溫。惟隨即又有報道指出，驅逐巴人並非一時意氣之空談，以方正秘密聯絡多國商討落實遷移計劃，包括非洲窮國剛果。以色列可能參考了英國將難民送往盧旺達的計劃，分別是英方遣送的乃非法進入該國的外國人，以方則計劃將巴人從自己的國土上送走，再鵲巢鳩佔換上猶太殖民，長期佔領。在21世紀的今天，還會容忍這樣的事情發生嗎？