娛圈單打：金童玉女終斬纜　男神失戀未算慘

陳年經典日劇《流星花園》，將尊尼事務所天團「嵐」靈魂人物松本潤的事業推向高峰，與女主角井上真央的緋聞一傳18年，外界早將他們視為一對，幾乎年年傳出結婚。可惜啊，不管金童玉女如何相襯，苦戀始終無法開花結果，井上真央日前受訪，正式否認婚訊，跟松本潤劃清界線。

井上亮相名嘴明石家森馬的新年特別節目，首度回應婚訊，她坦言多年來不斷被人「恭喜」，但根本從來沒有結婚，外界將之解讀為跟松本潤徹底斬纜。這又難怪，井上已經36歲，早屆適婚年齡，卻一直被男方拖住，熱戀時或許不算甚麼，但冷靜下來，就知這樣下去並不是辦法，倒不如及早表態，早日覓得真命天子。

松本潤亦已40歲，卻依然玩世不恭，不願意定下來。「嵐」2021年已終止活動，但他繼續活躍。去年底踩入藝術圈，與6位藝術家合作在美術館舉辦展覽，與粉絲開Live互動，卻因為冇開濾鏡，將真實顏值盡現人前，被指皮膚鬆弛，樣貌劣化，男神失威，始料不及！

顏值跌Watt小事，其緋聞十分精彩，歷年來起碼有7位緋聞女友，包括仲間由紀惠、相武紗季、有村架純，但同井上真央的緋聞傳得最烈。有指二人交往期間，松本被踢爆劈腿AV女優葵司，弄得井上傷心欲絕。

松本由始至終無意迎娶井上，如今女方拒絕再等，男方都算求仁得仁。去年尊尼事務所深陷性侵醜聞，松本被指獲已故創辦人「厚愛」，他亦拒絕割席，結果反遭廣告商割席。失戀不算甚麼，失廣告斷財路更傷！