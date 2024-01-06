正論：如何鞭撻皆不醒　食環懶政已成風

香港號稱進入良政善治新年代，各部門理應有一番新作為，無奈事與願違，尤以長踞投訴榜首的食環署，懶政怠做的作風永遠不變。審計報告揭示，食環署處理新食物業牌照申請有延遲，立法會政府帳目委員會昨日再次就審計報告召開公開聆訊。面對連番質疑，食環署一味「姓賴」，不是推說解說不清，就是自認手民之誤，令人嘆為觀止。

食環署處理食物業處所發牌申請個案常有拖延現象，去年11月底的審計報告披露，該署審查了50宗2021及2022年收到、處理時間偏長的個案，發現30宗食肆牌照申請中，食環署向其他政策局或部門作出首次轉介共89次，當中28次（31%）所用時間超過3個工作天內轉介之限；另外20宗非食肆牌照申請則涉及43次轉介，當中15次（35%）有延遲，整體平均延遲19個工作天，曾有部門無收到署方轉介。

目前飲食業處於水深火熱的環境中，一來租金等成本高企，二來人手不足，難得仍然有人願意出錢出力投身相關行業，偏偏食環署在發牌一環不斷拖延，人為製造障礙，簡直成事不足，敗事有餘。食環署署長雖然擺出意見接受的態度，表示正全面檢視及覆檢中，但同時強調，涉及個案及人員眾多需時處理，問題或出於人員未全面掌握及理解指標，以為大致完成工作便達標，又或有手民之誤、記錄不齊全等。總之千錯萬錯，一定不會是食環署敷衍塞責、做事死拖爛拖的錯。

與此同時，又有議員踢爆，食環署在識別無牌食物處所後，把個案轉交分區環境衞生辦事處跟進，並在去年6月、7月分別作出檢控，惟審計報告卻指出，截至去年8月都沒有報告顯示，署方曾將個案轉介至分區環衞辦。食環署署長再次展示其三寸不爛之舌，解釋牌照辦事處及各區環衞辦各自工作，已設立指引加強溝通，並承認問題或出在向審計署的解說未必清楚，擺明又是推卸責任，難怪最終被議員斥為「口講口賠」，醜態百出。

事實上，食環署的拙劣表現，豈止體現於處理食物業處所的牌照和巡查上，香港整體環境衞生每況愈下，已證明食環署連「做好自己份工」的最低要求也不達標。單是滅鼠，該署一年耗費逾7億元公帑，平均活捉一隻老鼠成本過萬元，但鼠患依然愈演愈烈。申訴專員公署便多次公開炮轟食環署滅鼠不力，並主動展開調查，甚至乎，本報也多次圖文並茂報道，防治蟲鼠組開工蛇王胡混度日。奈何不管輿論如何鞭撻，一樣鞭不醒食環署麻木僵化的神經。

說到底，香港許多問題都是人的問題。食環署身負全港環境衞生、食物安全等重責，但人員毫無自覺之心，只知做一日和尚敲一日鐘，尸位素餐的結果，自然是發牌巡查欠缺效率，食物安全狀況百出，公共環境烏煙瘴氣。本港即將踏入流感高峰期，新冠病毒亦轉趨活躍，一旦環境衞生持續惡化，雙疫臨門後果非同小可，食環署該當何罪！