在全球電動車市場上，美國品牌特斯拉無疑是王者，但地位並不穩固，各種中國品牌的電動車正呈百花齊放的態勢，大有後來居上之勢。去年特斯拉交付181萬輛，高於比亞迪的160萬輛，惟以第四季計算，比亞迪銷售52.6萬輛，已超過特斯拉的48.5萬輛，可見比亞迪追趕勢頭甚猛，隨時取代特斯拉的王者地位。更何況，比亞迪並不是只生產電動車，還有混合動力車輛，潛力顯然比特斯拉更勝一籌。

值得一提的是，特斯拉去年僅在中國市場就賣出60多萬輛，佔其全球總銷量的三分之一；而其上海工廠全年累積交付近95萬輛，佔其全球總產量超過一半。顯而易見，特斯拉能夠成為電動車界一哥，主要還是依賴中國市場。所以不得不佩服其老闆馬斯克的眼光，要不是他當初堅持己見，排除華府及各種政治干擾，毅然決定在上海建立超級工廠，特斯拉絕對不會有今天的成就和地位。

歷史總是充滿諷刺。過去被指閉關鎖國的中國，如今敞開大門，歡迎包括美國企業在內的所有外資進入，共同分享發展紅利。反觀一向自吹開放包容的美國，卻是步步設限，處處壁壘，中國品牌電動車想打入美國市場，可謂難如登天。最近有報道指出，美國政府正討論是否調整來自中國電動車的進口關稅，由現時的25%進一步提高，理由是「保護美國清潔能源產業」。這分明是庸人自擾，更是無理取鬧，在美國種種限制之下，中國電動車幾乎沒有出口美國，進一步提高關稅到底為了甚麼？堂堂世界唯一超級強國，竟變得如此小心眼，寧非咄咄怪事？

事實上，不管美國如何防堵，都無法阻止中國發展。正如有人所說，只要有了開始，中國就一定能趕上，甚至超越。這不是狂妄自大，而是經過無數事實證明，電動車彎道超車只是其中一例。倒是美國應該認真考慮自己的未來，再不想辦法提高競爭力，而是企圖靠打壓別國來維護霸權，終究不是辦法。須知美國國債已突破34萬億美元，在嚴重入不敷支的情況下，美國政府還要補貼半導體等戰略產業，還要推動對華脫鈎斷鏈，還要阻止美國企業進入中國市場，這不是自殘嗎？

特斯拉的成功經驗，足以為其他美國企業提供借鑑。中國市場才是他們的未來，一旦失去，不僅意味着失去最大客戶，而且意味着失去競爭力。