中國和菲律賓在南海的衝突加劇，有評論者擔心，今日的菲律賓，會變成明日的烏克蘭，甚至可能比烏克蘭更糟。要是招來美國介入，恐怕還會引發中美直接對壘，兩國間的大戰，說不定便由此而起。

這種想法未免太杞人憂天，要知道，目前中菲兩國的主權糾紛，主要是在南海的仁愛礁，該處地方在世界地圖上小如芝麻，或者更準確說來，是比芝麻更小。試問中美兩大強國，又豈會為微塵般大的地方，去掀起一場血戰？

巨龍與禿鷹一旦惡鬥起來，隨時會引發第三次世界大戰，中美兩國的領袖都是聰明人，他們不會為這樣一個小島礁，去冒如此風險。退一步說，若然美國不敢插手干預，菲律賓又會否步烏克蘭後塵，被大國臨以兵威，最終整塊土地都被打個稀巴爛？這種情況相信也不會出現，中國是泱泱大國，向來不喜歡欺凌弱小。中菲兩國的軍事實力太過懸殊，一旦交戰，便猶如獅子搏兔。萬獸之王自有其風範，不會因為戰勝兔子而自喜，更不屑於藉擊殺一隻小畜牲，去為自己揚名立威。

仁愛礁的矛盾再激化下去，固然有機會導致中菲兩國進一步衝突，雙方動用真槍真炮，也不是沒可能的事，但即便如此，也只會限於小規模的軍事較量。解放軍不像俄羅斯軍隊，俄軍會以泰山壓卵之勢，對烏克蘭的軍事陣地狂轟猛炸，中國的人民子弟兵，肯定不會如此。

我們不是戰鬥民族，中國人甚至會認為「兵者，不祥之器。」即使最終不得已而用之，也會適可而止。上世紀60年代，中國打印度的時候是如此，70年代打越南的時候亦是如此，更何況是在今天？