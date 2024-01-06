早在2017年便傳出帶助理上汽車旅館醜聞的民進黨立委羅致政，近日又爆出疑似性愛影片在網絡瘋傳，甚至有媒體直指影片男主角正是羅致政本人，而羅致政除了揚言提告外，還立即指控這又是中國大陸介選的醜化行動。

但問題來了，之前行政院副院長鄭文燦的疑似喝花酒影片外流，逼得調查單位不得不檢驗，最後卻以「無法證明是否有深偽改造」結案。在一般邏輯中，無法證明是否有，那就應該是沒有，但民進黨卻拿其中一次檢驗有「六成可能」，便言之鑿鑿地表示這就是有變造的鐵證而混過去。

這次不僅羅致政的影片流傳，就連鄭文燦也傳出新的幾段影片，民進黨仍然上至賴清德、下至名嘴側翼，全都堅稱這就是大陸介選，以為這樣就可以取信民眾，繼續蒙混過關。

鄭文燦好歹是行政院副院長，又是蔡英文原本屬意接棒的太子爺，要說造假他的影片來打亂民進黨選情，還勉強說得過去。可是羅致政除了「摩鐵事件」一度聲名大噪外，這6年多來表現平平，在民進黨60多名立法委員中只能說不上不下，恐怕很多台灣民眾還不知他是何許人，到底有甚麼理由要大費周章去為他打造多達7段以上的深偽影片呢？

退一萬步說，大陸如果真想用這種低劣手法介入選舉，明明有更出名的王定宇可以選擇，甚至為何不乾脆衝着有私生子傳聞的賴清德本人而來呢？而先進的AI或Deep Fake技術到處都是，又到底要怎麼證明這是中國介選呢？可當民進黨一口咬定這是大陸介選後，居然真的有許多台灣民眾深信不疑，還對質疑的人反唇相譏！看來這次選舉真的是台灣人民的智力測驗，讓世界看看愚蠢的力量是否繼續會領導台灣，走向不歸之路？