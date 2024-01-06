中東地區局勢緊張難以預料，繼巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯高層周二喺黎巴嫩首都貝魯特遇襲身亡，以及伊朗南部城市克爾曼周三發生連環爆炸，造成大批人死亡，當局把事件定性為「恐怖襲擊」。伊朗總統萊希較早前指控係美國與以色列所為，伊朗最高精神領袖哈梅內伊揚言必報復。

連環爆炸事件正值伊朗因加薩戰爭與美國、以色列關係緊張，美以兩國均被指與爆炸事件有關。美國否認涉事，並指以色列亦冇理由參與其中；當然，暫無「真憑實據」，哈梅內伊亦冇點名組織或國家，只指控係「伊朗敵人」所為，將受到伊朗嚴厲回應。美媒就引述美歐官員報道，襲擊很可能由極端回教組織伊斯蘭國（IS）或另一個恐怖組織策動。伊斯蘭國等遜尼派恐怖組織多年來於伊拉克、黎巴嫩、阿富汗等中東地區對平民發動襲擊確係事實，之不過，甚少針對伊朗。

然而，「甚少」並非未試過，2017年，IS襲擊伊朗首都德黑蘭嘅國會大樓，及已故最高精神領袖高曼尼嘅陵墓，造成十多人死亡。正當眾說紛紜，美以看似「吃死貓」之際，伊斯蘭國周四發表聲明，承認發動今次襲擊，算是還美以「一個清白」。

與此同時，美國、英國、日本、澳洲、加拿大等十多個國家又發表聯合聲明，重申有伊朗撐腰嘅也門叛軍青年運動（胡塞武裝）對紅海嘅襲擊係非法，不可以接受，要求即刻停止，否則後果需要自負。這不是一波未平 ，一波又起嗎？老美一方面極不願見到中東局勢失控，日前其國務卿布林肯又出訪以色列等中東多國斡旋，可惜老美對伊朗「小動作」多多，難怪自去年以來，雙方互有衝突攻擊！今紅海牽涉多國，中東危機驟增。