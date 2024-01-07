除夕煙花匯演後內地旅客在香港多區滯留，近日已多有討論。是政府和香港的錯，抑或是內地旅客的錯？莫衷一是，各有道理，但是都沒有觸及問題的核心。

港深是一河之隔，也同屬中國土地。香港是行政特區，深圳是經濟特區，都與內地在體制上有所差別，深圳特區從香港學習，依靠香港起家，在制度上與香港有相近之處。港深的連接便不應排除商品與人員在不同政法體制底下的流動，與內地其他地方的連接有所差別，可更為密切。

香港的「一國兩制」是政治法律的體系，反而在一國的框架下更應增強經濟、文化、社會等與政法制度不衝突的融和。以香港與深圳的關係，相比於歐洲等國家與國家邊境地區的融和，很可惜大大不如。例如瑞典第二大城市馬爾默與丹麥首都哥本哈根，隔淺海相對；建了大橋後，兩市連接，公交通行，過境沒有通關手續，兩地居民在兩市往來方便，消費無礙，但亦利用兩地不同進口稅率而可購買價格相對便宜的商品。

香港和深圳城市人口規模勝於馬爾默和哥本哈根，兩地來往的交通等管理設施當會更繁瑣。可是，丹瑞兩國大城市是這樣來往自如、融合，港深一國之內在政策上為甚麼不能達到相近的來往通暢與融合呢？這不關政治體制，應是英治時期不合理的政策態度影響所致。

即使港官反對或抵制，在中央政府堅持之下，港深和香港與內地的連接加強，口岸增加，高鐵通行，「一地兩檢」成共識。但除夕煙花匯演後的滯留事件，卻顯示出兩地融合仍有頗大的限制，例如跨境的公交稀少，運行不暢。為甚麼不可以把軌道交通更多地跨境通行呢？單靠現有高鐵難滿足需要，一地兩檢可進一步加強科技應用，減少通關時間，更應實行「一地一檢」，或至少只檢進不檢出。

在這些基建、技術因素之外，香港與深圳應朝順應民心與市場趨向，開放兩地居民來往，成一國兩制下融合成一體的雙城記。不僅一簽多行，而是對深圳永久居民放行，一如香港居民入深圳，目的不是爭奪消費，而是社會文化教育各範疇的融合。港深變成一城，一城兩制只有政法不同，卻尋求合理銜接，與經濟社會文化形成兩制良性競爭。不是如武漢三鎮式的合併，應是馬爾默與哥本哈根的融合，保留各自特色，形成緊密合作的分工與競爭。