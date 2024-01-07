簡單來講，朝鮮半島的戰爭危險，源於北韓發展核武；而平壤發展核武，源於上個世紀50年代爆發「韓戰」，南北韓打得你死我活。之後，美日韓以強大的軍力、實力繼續威脅北韓，平壤在實力懸殊下為了自保，只能發展核武，以玉石俱焚阻遏對手；若手中沒有核武，打常規戰平壤一定輸得很慘，隨時亡國。

因此，發展核武是北韓自保的唯一選擇。這就是美國調動各種力量、搬出聯合國長期全面制裁封鎖、美日韓無數次大規模軍演施壓，以及當年「六方會談」軟硬兼施擺平朝鮮半島無核化問題，都不能令平壤放棄發展核武的原因。

美日韓和國際社會愈是施壓要北韓放棄發展核武，平壤愈是堅信自己做對了。何況美日韓不管怎麼施壓、戰爭威脅、調兵遣將，卻始終不敢動手，通常是張牙舞爪一陣子就不了了之。這令平壤更堅信，只有堅持發展核武，才能讓對手成為紙老虎。漸漸的，還讓平壤發展出一套「你硬，我比你還硬；你嚇唬我，我比你更能嚇唬你；你要打仗嗎？我比你更不怕打仗」的先發制人方法。這些年每當出現危機，平壤往往比美日韓更能喊打喊殺，又槍又炮的在邊境地區或海上島嶼轟轟烈烈打一通。

踏入2024年，因美日韓軍演，局勢緊張，北韓人民軍日前兩個小時內向西部黃海發射接近200枚炮彈；南韓定性此舉乃北韓挑釁，緊急疏散西北邊境島嶼延坪島、白翎島居民，兩島駐軍也向對開海面射擊展示武力，出動K9自走炮和主戰坦克。北韓再警告南韓不要挑釁，否則會有「史無前例的強硬回應」。就在此時，北韓領袖視察生產洲際彈道導彈發射車的工廠，強調要加強國家核威懾力量。

南北韓這套戲碼，已經反覆多次。北韓的核武發展愈來愈快、愈來愈強，朝鮮半島的局勢愈來愈緊張危險，美日韓愈來愈心驚，國際社會則對此有些麻木。這樣的局面還能有多久呢？一個不小心，會不會真的戰爭爆發呢？