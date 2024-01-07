對於日本這次大地震，中國人反應不一，同情的人不是沒有，但似乎只佔少數。海南電視台一位主持人只因在社交帳號上說了一句「報應來了」，即遭停職處分，結果引發軒然大波，電視台遭無數支持主持人的網民圍攻，評論區擠爆了憤怒的聲討，主持人一夜爆紅，電視台高層成了「漢奸」的代名詞。這反映了一個事實，多數中國人對日本沒有好感，不少人甚至感到厭惡，不是不想同情地震受害者，只是對這個國家實在同情不起來。

有些人喜歡道德說教，總是要求中國人放下仇恨，原諒對方，問題是，曾帶給中國無數苦難的日本從來沒有真誠認罪道歉，如今更不顧國際社會反對而以核污水禍害全球，中國人為甚麼要原諒對方？當別人遭遇不幸時，不能幸災樂禍，這個道理人人都懂，但當中國人遭遇不幸時，往往有許多外國人幸災樂禍甚至落井下石，這又該如何解釋？不要忘記，「東亞病夫」這個恥辱印記就是日本強加給中國人，新冠疫情剛爆發時，中國人又被稱為「真正的亞洲病夫」，誰替中國人討回公道？

中日之間既有舊恨，還有新仇。這些年日本緊跟美國遏華政策，總是衝在反華第一線，不僅明目張膽干預台灣問題，連與其毫無關係的南海問題也要插手，而在對華科技封鎖方面，日本做得比美國更絕。舊恨加新仇，點點在心頭，中國人怎麼可能原諒日本？

當然也有例外，中國大陸固然有一些精日分子認賊為父，台灣不少人更是對日本卑躬屈膝。蔡英文為了向東洋主子獻媚，除了在社交平台用日文表達慰問，還聲稱「日本有事，就是台灣有事」，連語氣也學足日本人，簡直不知羞恥為何物。中國外交部長王毅將精日分子形容為「中國人的敗類」，可謂一語中的。樹大有枯枝，族大有乞兒，中國人從來不缺漢奸，自然不缺敗類。

說來實在邪門，剛剛踏入新的一年，日本即遭遇各種天災人禍，這恐怕不只是流年不利，而是國運衰敗的迹象。中國古人說：「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。」這不是迷信，而是天人感應的道理，日本文化源自中國文化，應該明白這個道理。上天示警，小日本倘若不知自省，更大的傷敗恐怕還在後頭。