踏入2024年，世界可能更不平靜。1月5日，北韓向南韓的白翎島和延坪島北部地區，發射約200枚炮彈，事前全無徵兆。事發後，南韓馬上向兩島居民發出避難指引，朝鮮半島的局勢，突然變得更加緊張。

北韓的金正恩政權一向莫測高深，甚至有點喜怒無常。南北韓對上一次嚴重衝突，是在2010年，當時的朝軍也是突然發難，炮擊延坪島，導致南韓兩名軍人和兩個平民死亡，另有十多人受傷。今日的北韓，武器更遠比當年先進，近日在俄羅斯與烏克蘭戰爭中，俄軍被發現用上北韓製造的彈道導彈。以往的小老弟，如今已有能力反過來向老大哥提供高端武器。俄朝兩國一旦全面聯手，再加上中國、伊朗在背後支持，美西方陣營肯定討不了好去。金正恩已公開表示，他對南北韓和平統一已不存幻想。據朝中社透露，金正恩已向軍方下達命令，準備「平定韓國全境」，考慮到南韓的防禦能力不弱，也有美國軍隊作為後盾，因此在統一過程中，朝軍可以採取任何攻擊手段，包括使用核武。

朝軍是否已做好準備，全面統一南北韓，實在不得而知，但假如美西方陣營還不覺醒，繼續在全球各地挑起火頭，世界既然是亂作一團，自然會讓更多人有可乘之機。

2022年爆發俄烏戰爭；2023年，以色列和巴勒斯坦的哈馬斯組織又出現嚴重衝突。到了2024年，朝鮮半島、南海、中國海峽兩岸，甚至很多讓人意想不到的地方，都可能會突然爆發戰爭。試想在去年之前，誰會料到以巴雙方，忽然會大打出手？世界要想回復平靜，必須中、美、俄3國通力合作。美國一天不肯放棄壓制中、俄，全球就只會一步步走向更嚴重的危機。