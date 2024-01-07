位處喜馬拉雅山下的南亞國家不丹，被稱為地球上最後的「香格里拉」，一向令許多人心馳神往，但在綜合國力而言卻是一個毫不起眼的小國。不過，即將舉行的不丹國會換屆大選由於意義重大，已觸動了中印兩國的神經。

此因不丹儘管面積細小，但戰略位置十分重要。簡單來說，該國東、西、北三面與中國接壤，南部與印度交界，恰好處於中國和印度中間，是兩大國之間的緩衝國。中印在喜馬拉雅山東段邊界長期存在領土爭端，近年關係又緊張，哪國能夠控制不丹，便能在南亞的地緣爭奪中佔據優勢。

從歷史上來看，英國在南亞次大陸的殖民統治解體後，印度就繼承了英國在南亞次大陸的殖民統治遺產，以大家長的角色全面滲入不丹的內政外交，在這場中印博弈中佔有明顯的優勢。2017年，中印在位於中印不三國交匯處的洞朗高原發生兩個多月的軍事對峙，印度就是以保護不丹為由出兵。中國要發展周邊外交及建成強國，處理好與不丹關係是一道避不過去的門檻。

事實上，在中國的十多個陸地鄰國中，目前只餘不丹尚未與中國建立外交關係，成為北京在南亞施展影響力的「最後障礙物」之一。近年中不關係良好，兩國經貿往來日益增加，邊界劃界談判也取得進展，無疑對印度帶來相當大的壓力，所以中印都十分重視這次不丹大選。

不丹長期實施君主制，至2008年才轉為君主立憲制，並在同年舉行首次國會選舉。今次大選將由哪個政黨勝出，目前尚難以預測，但早前的初選，不丹執政黨和主要反對黨雙雙被淘汰，意味着新一屆政府的外交政策極有可能出現變化，至於會傾向中印哪個國家，就要等新政府上台後才知曉了。