美國國務卿布林肯再次出訪中東，是近3個月爆發以巴戰事以來的第4次，反映區內局勢尤其是以往對美國言聽計從的以色列已失控，同時凸顯總統拜登領導的民主黨政府求和心切，不希望戰事進一步拖長、激化和擴大。

正如昨日提到，外交是國內政治的延續。由總理內塔尼亞胡領導的右翼以色列政府，疑似透過擴大及延長以巴戰事來延續執政，或至少擦亮自己在下台後的名聲，因而向黎巴嫩發動無人機恐襲，擊斃哈馬斯的第二號人物，又放風指有意將數以十萬計巴人永久驅逐出加薩。雖然與伊朗關係密切的黎巴嫩真主黨，已多番表明無意介入今輪以巴戰事，但以國官員近日再揚言要改變以黎邊境多年來的不安全狀況，似在暗示即將對黎開戰，迫使布林肯要再赴中東斡旋。

除了以黎關係，紅海局勢也令美國相當頭痕。也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）對紅海的西方商船發動襲擊，對歐洲航運業及能源價格造成嚴重影響，削弱歐盟與英國對以色列已所剩無幾的支持。美軍早前迫不得已擊沉了幾艘胡塞武裝快艇，隨即高調表明無意與胡塞武裝進一步衝突，態度極為委屈，只差在沒向對方提出賠款求和。皆因美國深知攻擊胡塞武裝的根據地，即等同向一直支持胡塞武裝的伊朗間接宣戰。

情況就如一旦以軍向黎巴嫩真主黨發動地面戰，就等於逼伊朗直接、深度介入，屆時與伊朗關係近年有所改善的敍利亞、伊拉克，以至過往與美國友好，但同時對以色列的暴行愈來愈看不過眼的土耳其、沙特、埃及和約旦等中東諸國，也難以再保持忍讓克制。一場中東大戰以至小型世界大戰一觸即發，對於剛剛自稱「軟着陸」的美國經濟以及81歲拜登的連任大計，都絕非好消息。