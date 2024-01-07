2023年對於中國工業來說，是具有里程碑意義的一年。日本汽車工業會日前公布，去年1至11月汽車出口量為399萬輛。而據中國汽車工業協會統計，去年1至11月中國汽車出口量達441.2萬輛，全年估算為510萬輛，年增長六成，全年出口量首超日本，成為世界第一。連同內銷，中國汽車全年銷量達2,900萬輛，成為國家經濟高質量發展的火車頭。至於個別品牌，2023年第4季，比亞迪在純電動車的銷量，首次超過特斯拉，也成為世界第一。

汽車產業是工業強國的綜合體現，其產業之大，涉及技術、設計、生產工藝、生產效率、品牌形象、上下游供應鏈和銷售等多個環節，中國這次的登頂，實現了「中國製造」到「中國品牌」、「中國智造」的轉型。在建國之初，中國連一部汽車也造不出來；改革開放後到2010年左右，就算是國內市場，也是外國品牌的天下。由於汽車產業涉及技術積累和品牌壁壘，國產品牌不僅技術落後、形象低下，更給人抄襲和不可靠的印象，為甚麼不到10年便出現翻天覆地的巨變呢？

這是因為新能源電動車實現「彎道超車」。國家為了環保減排，看到新能源汽車與傳統燃油車的技術路徑不同，早在2000年之初，就提前部署新能源，推動純電、混能增程和燃料電池三大技術路徑，在電機、儲電和動力總成的範疇進行前沿研究，繼而在2010至2012年期間，陸續推出《節能與新能源汽車產業發展規劃》等政策，推動各種補貼優惠政策、基建支持，以本地市場做突破。以深圳市為例，為了支持電動車發展，全速推動全市公交、計程車、網約車實現全電動化，以政策引流資本，創造內循環帶動國內新能源汽車需求，車企有了資本就可投入研發、生產，形成良性循環。以比亞迪為例，它以自主核心技術，實現垂直供應鏈的產業結構，被人卡脖子的情況絕不會在當今中國汽車產業發生。東京專利分析公司Patent Result的數據顯示，從2003年到2022年，比亞迪申請了13,000多項專利，是特斯拉的15倍。堅實的科技力量，是如今中國汽車發展的底氣所在。

不再是吳下阿蒙的中國汽車產業，下一波是向全世界打開中高端市場，或輸出技術專利實現高增值。至於香港，曾是全球最早研發電動車技術的地區之一，2008年源自香港理工大學的電動小車MyCar，由於資金不足，只能曇花一現，實在可惜。筆者建議，香港作為國家對外窗口，最近輕鐵將以非營業方式測試氫燃料電池輕鐵，為日後的環保輕軌系統投石問路；氫燃料電池技術與主流的鋰電池屬不同的技術方案，氫燃料電池雖然暫時未有大規模成功的商業營運模式，但潛力巨大，香港在前沿技術研發、測試和認證方面可以發揮優勢，加上我們作為國際融資平台，如政府能作出主動的政策支持，相信可為國家新能源產業作出香港獨有的貢獻。