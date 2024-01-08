巴西是中國一帶一路倡議與金磚國家組織的成員，人口超過二億，GDP按購買力平價計算，位居全球第8位，落後於中國、美國、印度、德國、日本、俄羅斯、印尼，屬新興國家的佼佼者。但上一任總統博爾索納羅的民粹主義右翼政策破壞發展，令經濟停滯不前，致2022年總統大選敗於前總統盧拉。盧拉的勞工黨政權改變上一任親美和排斥中國的政策，似乎在新政府底下，巴西會積極參與中國一帶一路倡議。

不過，一帶一路倡議，一如歷史上的絲綢之路，雖然自明朝開始已由亞、非洲擴及南北美洲，形成全球化的體系，但主要的生產地是中國，主要市場為中東和東地中海，南北美洲處於邊緣地位。在跨大西洋貿易取代絲綢之路前，南北美洲的參與歐亞貿易，主要是因為墨西哥與玻利維亞盛產白銀，西班牙帝國殖民南北美洲之後，用白銀運往中國來換取中國的產品，白銀也成為當時全球貿易的國際貨幣。

銀礦在歷史上有兩度盛衰，其一導致西班牙帝國與明帝國崩潰。而白銀只是用作殖民者掠奪的手段，收入盡歸殖民者，留在南北美洲推動發展的極為有限，結果造就西班牙的繁榮和貿易商的奢華，卻沒有在南北美洲產生出如中國、中東以至東南亞的生產與消費。在絲綢之路的發展有重要貢獻，卻缺乏永續能力，只是墨西哥的白銀有較長期但轉趨微弱的作用。從來南北美洲並未在絲綢之路除貨幣外有實體的作用。

當然，如巴西、阿根廷等的殖民發展，帶來莊園經濟，農產品與肉類豐盛，但主要供應歐洲，成為跨大西洋貿易的組成，已脫離絲綢之路。19世紀美國崛起，門羅主義更把南北美洲包括巴西鎖在跨大西洋貿易之內，跨太平洋的貿易隨之衰落，菲律賓馬尼拉的國際貿易中轉作用同時沒落。

其後跨太平洋貿易壓倒跨大西洋貿易，主要是美國與東亞的生產與經濟分工，中南美洲包括巴西並未能積極參與。即使中美貿易戰減少中美之間的貿易，巴西亦未能替代，打破美國的阻撓，上一任總統的政策也是捨中國就美國。最近阿根廷大選的結果，亦是美國勢力反撲。巴西參與一帶一路，表面上是路途遙遠，成本過高，但更深的限制是美國門羅主義的幽靈在干預。即使現任總統盧拉想親中國，阻力仍大，不易在政策上推動和落實。