台灣大選前夕，大陸中央電視台播出了中國海軍第一艘電磁彈射國產航母「福建艦」的建造情況，影片看出「福建艦」已進入建造尾聲，意味着該艦距離海試的時間愈來愈近，一年左右可以服役。「福建艦」是中國第3艘航母，設備先進，戰力強大，某些方面超過美國最新核動力航母「福特號」，國內外一向認為「福建艦」取名「福建」意味深遠、意義重大，現在又在台灣大選前夕在「央視」亮相，若說與兩岸關係、台灣選情沒有關係，恐怕誰都不信。

面對台灣今次大選，大陸警告最多的就是台灣正處在選擇「戰爭與和平」的關鍵時刻。對於「『台獨』勢力上台、海峽兩岸戰爭的危險性大幅上升、大陸方面將被迫隨時展開武統」這樣的警告，台灣朝野特別是民進黨、賴清德並不放在心上，他們一貫漠視大陸，認為這不過是在恐嚇台灣，認為這樣的恐嚇發生過多次；他們認為大陸沒有膽量、沒有實力武統台灣，認為台灣有美國和所謂「盟友」的支持，大陸根本不敢把台灣怎樣。多年來，他們把這套「想當然」灌輸給台灣民眾，在大選中大肆鼓吹，繼續把台灣帶進「要戰爭，不要和平」的溝裏。

須知道，台灣的民意多年來被民進黨、「台獨」勢力洗腦，深被蠱惑，對大陸的警告從來置若罔聞，強力抗拒，大陸愈是警告，他們愈是支持民進黨，表現出「不怕戰爭」、「不怕武統」，表現出要和大陸「對着幹」，這樣的狀況已發生過多次，因為當年形勢使然。而這樣的狀況出現後，大陸似乎不能怎樣，一再不了了之，這更令「台獨」勢力和支持他們的民意更加膽大妄為。

然而今次形勢完全不同，大陸雖然還是端出「戰爭與和平」的「老皇曆」，台灣方面若還是把它當「老皇曆」看待，還在玩「對着幹」，恐怕就會追悔莫及，因為目前的形勢是大陸有足夠的力量粉碎「台獨」、有足夠的力量粉碎美國的任何干預，隨時可對「台獨」不客氣！