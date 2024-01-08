哈佛大學校長蓋伊終於抵不住巨大政治壓力，不得不宣布辭職，再次揭穿美國所謂言論自由和學術自由的謊言。事緣以巴戰爭爆發後，美國大學校園紛紛出現反猶太風波，哈佛與賓夕凡尼亞大學、麻省理工學院的校長被傳召到眾議院出席聽證會。結果只因3位校長沒有在反猶太問題上明確表態，便受到排山倒海的攻擊，74名跨黨派眾議員聯署要求相關院校將上述校長撤職，連白宮發言人也公開譴責3位校長。

聽證會後僅僅4天，賓夕凡尼亞大學校長馬吉爾就被迫黯然辭職。哈佛校長蓋伊因為得到校董會表態支持，以及500多名教職員聯署聲援，總算暫時頂住壓力。但政客、媒體以及各路政治勢力並沒有打算放過這位黑人女校長，面對持續不斷的攻擊，加上忽然被指涉嫌學術剽竊，蓋伊最後還是不得不選擇離開。她說這段日子受到「種族敵意點燃的人身攻擊和威脅」，在號稱擁有各種自由的美國，一位大學校長竟連言論自由及人身自由都得不到保障，不是很諷刺嗎？

香港爆發反修例黑暴期間，某些大學高層公然支持暴徒，而且以維護言論自由和學術自由作為擋箭牌，反駁社會各界的批評。老實說，如果按照美國的標準，香港這班大學高層早就應該捲鋪蓋了。這些年美國不斷對香港說三道四，甚麼自由倒退、侵犯人權等等，其實，香港自由再怎麼倒退、人權紀錄再怎麼不好，也絕不會比美國差，起碼香港沒有人會受到「種族敵意點燃的人身攻擊和威脅」。

見微知著，哈佛等名牌大學校長遭政客、媒體和資本合力「追殺」，令人再次見識了所謂言論自由的虛偽性。在當今美國畸形的政治氛圍下，符合政治正確的才有言論自由，不符合政治正確的只能被迫噤聲，甚至可能掉腦袋。美國陸軍士兵曼寧因洩漏「國家機密」被判囚35年、走佬特工斯諾登因踢爆稜鏡計劃而遭全球通緝、維基解密創辦人阿桑奇因揭露美國政府種種醜聞而走投無路，這些例子只是冰山一角，美國以維護「國家安全」為由，不知封殺了多少異見聲音。

相對而言，哈佛等大學校長只是被迫辭職，已算是比較幸運的了。有美國民權領袖慨嘆，這是對「多元化、平等與包容」的攻擊。實際上，當今美國社會連說真話也不容易，更別說甚麼多元化、平等與包容。