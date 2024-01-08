台灣大選逼近，目前民調仍以民進黨賴清德、蕭美琴「獨上加獨」組合稍為領先，緊隨其後是國民黨侯友宜、趙少康；民眾黨柯文哲、吳欣盈排在最後。國民黨有機會翻盤，再次入主台灣「總統府」嗎？

侯友宜生性木訥，不善辭令，此一缺點，在選戰初期表露無遺。外界都很奇怪，面對賴清德、柯文哲步步進逼，侯友宜陷入被動捱打之地，反擊搔不着癢處，完全不似一個銳意取勝之人，為何國民黨會選中他？其後藍白合一度予人合得成的希望，但很快便告破局，甚至一度傳出國民黨「棄侯」另覓人選。結果卻是招來名嘴趙少康搭檔，的確是高招、妙招。趙少康擁有三寸不爛之舌，口才了得，絕對彌補了侯友宜的不足。難得侯也有自知之明，或有容人之量，完全放手讓趙少康發揮，哪管風頭都給搶走。結果民調急升，對賴清德施以壓力，「侯康配」策略可謂成功。

日前趙少康單人匹馬亮相深綠的三立電視台節目，跟同樣深綠的聯電集團創辦人曹興誠，就統獨問題唇槍舌劍。趙即場踢爆，當年曾帶曹一起見馬英九談統一公投，直斥曹「忘記了」，曹幾乎沒有插嘴餘地，令人印象深刻。可以毫不誇張地說，趙少康的絕世口才，儼然成為侯友宜以至國民黨的「救星」。

不過，台灣選舉往往不只比口才拚政績，而是意識形態之爭。在民進黨長年累月洗腦下，台灣人尤其年輕一代，恐共仇共已深入骨髓，任何不利民進黨之事，只消一句「認知作戰」、「中共同路人」、「大陸介選」便能蒙混過關。更何況民進黨為執政黨，手執大量公共資源，以其過去為了選票無所不用其極的慣性，會否在選票上下其手，或是弄一些突發事故來影響選情，大家不妨拭目以待。