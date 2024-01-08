筆者已踏入「知命」之年，跟同年紀的人相比，堪稱科技盲，故以下所寫內容，不過是少見多怪的表現，但還是堅持執筆，是考慮到《東方日報》讀者的年齡層甚廣，八、九十歲甚至年紀更高的長者，仍每天閱讀本報的，肯定大有人在。未必每位長者都能熟悉新科技，而某些新產品或許對健康有幫助，既是如此，本人乃不揣淺陋，姑且寫上幾句。

智能手錶已推出多時，筆者素來沒有特別留意，近日有電訊公司送我禮券，要在限期內選購產品，我便勉強買下一隻智能手錶，至今戴了兩星期。平情而論，這類產品對於年輕人來說，不過是花俏玩意，但對於長者，反倒頗實用。

你戴上智能手錶，它會顯示出閣下的血壓、心跳、情緒指數以至血氧含量，只要其中一個指標不正常，便立即發出警示。還記得在新冠疫情期間，很多專家都提議，家中要備有血氧儀，當時筆者幾經辛苦才買到，但原來普通的智能手錶，已經有上述功能。

這個小玩意還會告訴你，每天走了多少步、跑了多少步、燃燒了多少卡路里。對於我這科技盲，尤其佩服一隻簡單的智能手錶，如果整晚戴在手上，翌日就能替你計算出，昨晚合共睡了多少時間，其中淺睡、深睡分別佔幾小時幾分鐘，中途又醒過多少次，睡眠期間的呼吸品質如何。綜合而言，更會分析出你的睡眠質素，屬於上、中、平哪一個水平，如要提升或改善，還會替你提供方法。

但也有熟悉健康護理的朋友跟我說，長者經常看着自己血氧、血壓、心跳的起伏變化，或會形成心理壓力，故這類新科技是否適合，各人還須自行斟酌。