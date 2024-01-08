新年伊始，朝鮮半島緊張局勢再次升溫。北韓繼領袖金正恩將兩韓關係定性為「敵對的兩國關係」，並提出永遠都不能與南韓實現統一後，近日又向西部黃海海域發射200多枚炮彈；南韓馬上進行實彈射擊演習還以顏色。

值得注意的是，金正恩在表達對南韓的強硬態度時特別提到，自己別無選擇，只能繼續推進核發展，並與其他反對美國的國家建立更深厚的關係。雖然金正恩沒有明言「反對美國的國家」指誰，但一般都認為只有俄羅斯和中國。

北韓和中俄兩國的關係近年十分密切。去年9月，中國就派出由國務院副總理劉國中率領的黨政代表團訪問北韓，金正恩在慶祝建國閱兵式上承諾深化與中國和俄羅斯的關係。不久之後，金正恩還訪問了俄羅斯，與總統普京舉行會談。

然而，中國、俄羅斯和北韓雖然是「兄弟」，但各自的處境大不一樣。俄羅斯和北韓皆是經濟弱國，與西方國家在經濟合作上的空間一向不大；俄羅斯還有能源出口，而北韓長期被西方制裁，經濟影響力全無。在這種情況下，北韓和俄羅斯的領導人都有意藉着和歐美對抗以鞏固自己在國內的權力。所以俄烏衝突邁向兩周年之際，北韓去年開始向俄羅斯運送武器，宛如與俄國結成軍事同盟一同對抗西方。

相較之下，中國有龐大的經濟體量，政治、經濟和軍事實力都是美國的主要對手，着眼的是與美國爭一日之長短，需要提升的是在全球的影響力。在中美博弈的過程中，歐洲和東南亞國家普遍不願意選邊站，更希望在兩國之爭中漁翁得利，如果中國與俄羅斯、北韓結成軍事同盟，無異是被綁上了戰車，這些國家將不得不倒向美國一邊，對中國帶來更大的負面衝擊。