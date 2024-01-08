除夕夜維港兩岸上演歷年最大規模煙花匯演，吸引超過47.9萬人到現場觀看。但在跨年煙花匯演後出現大批內地旅客滯留的情況，並迅速在各大社交媒體傳播，一定程度上有損香港形象。特區政府也算反應迅速，在第二天就召開記者會，提出會從三大方面着手改善情況，由政務司司長親自督導，確保疏導旅客過關交通安排。期望政府吸取今次經驗並作改善，日後為遊客提供更好的旅遊體驗。

出現問題並不可怕，正正說明香港在旅遊業發展上還有較大改進空間。事實上，當晚出現的問題涉及到眾多複雜因素，需要香港與內地有關部門作更多溝通協調。對於政府提及的與內地部門商討不同方案，在跨境交通和口岸開放時間等方面作出更便捷的安排，我十分贊同。加強大灣區融合發展是大勢所趨，國家發改委日前發布的《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，當中建議包括在更多口岸實施24小時通關及「一地兩檢」模式。為盡快實現上述目標，我促請特區政府如有必要可與內地召開深港聯席會議或工作專班，與內地政府加強、加深溝通，從不同方面提升跨境通關便利、優化通關流程等。

此外，鑑於除夕有逾22.7萬訪港旅客人次，但同日有近16.3萬旅客人次出境，其中81%為內地旅客。我認為在加強口岸通關配套的同時亦應反思：內地旅客為甚麼不願意在香港過夜？

在兩地聯繫日益密切、交通愈來愈便捷的前提下，眾多來港旅客的消費模式已發生根本改變，不少旅客認為留港過夜消費的性價比不高，且當中年輕人佔大多數，故出現「特種兵式旅遊」的打卡熱潮。在這種新的旅遊模式下，遊客更注重個人化體驗，重點不再在購物或其他高端消費。當中反映出一個更深層次的問題，香港旅遊業應如何轉變？

同樣是元旦假期，哈爾濱就在內地社交網絡迅速爆紅。當地政府充分挖掘獨特的冰雪文化，打造冰雪項目，亦聽取遊客建議不斷改進配套服務，市民熱情好客的態度讓遊客賓至如歸，並利用社交媒體的力量迅速傳播，帶動當地旅遊市場爆紅。假期3日哈爾濱已接待遊客超過300萬人次，創收近60億元人民幣，達到歷史高峰。

我講這個例子，不是要香港照搬其他地方的模式，而是希望香港借鏡其他城市如何打造旅遊熱點。香港獨特的文化就是最根本的吸引力，特區政府要繼續趁勢而為，深入挖掘潛在的文化要素，包括廣受歡迎的影視作品、建築物背後的歷史文化等，進一步推動文旅深度融合，例如推出更好的城市漫步（Citywalk）主題路線，滿足不同旅客的需求。政府亦可配合業界舉辦「微笑活動」，讓業界提供更貼心的服務，讓旅客有更加多元的良好體驗，政商民共同努力，一齊向外界說好香港故事。