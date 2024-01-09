正論：財赤壓力如奔雷　諗計開源向市民

高息環境下，本港樓市受壓；2023年是本港賣地出現最多流標次數的一年。賣地成績不理想，當然直接影響政府庫房收入。政府原本預計本財政年度整體賣地收入為850億元，目前實際收入只是百多億元，賣地相關收入遠遜預期；本財政年度首8個月錄得1,641億元驚人赤字，更何況財政儲備截至去年11月底只有6,707億元。

面對如此嚴峻的財赤，經濟不景、樓股衰頹是鐵一般的事實。政府庫房「水緊」，再不想方設法開源節流，恐怕要打爛豬仔錢罌開飯，尤其對比多年前政府庫房水浸，「肥到着唔到襪」，真是情何以堪？新一份財政預算案下月28日發表，財政司司長陳茂波早前出席電台諮詢節目聽取市民意見，被問到會否再派消費券；他指政府財政偏緊要「睇餸食飯」，消費券、扣稅免稅等措施未必如以往一樣，又指政府賣地收入一向波動，在樓市上升時，會馬上推售土地。

「聞弦歌而知財爺意」！樓市衰頹如此，靠賣地收入「過好日子」暫時都不必想。政府面對逾千億元財政缺口，自不然要想方設法開源。早前政府探討市民北上開徵離境稅，不過政黨大多反對，相信已難成事。政府如今又表示，是時候檢視多年無加價的公共服務，譬如康文署轄下的康體通收費，如公眾泳池及籃球場等收費十年如一日未調整過；而本年度財政預算，用於康樂及體育的撥款高達57億元，但設施的入場及租用費，收入卻只有6.55億元，租場的收入僅屬撥款約11%。又如消防處儲存危險品牌照費用，每年預算收入1,300萬元，過去10年沒有加價。每年2,000元的商業登記費，由1999年起25年來都無加過價，不過有關費用多次被納入中小企受惠的紓困措施，2019至20年起以至新冠疫情期間一直豁免，至今個財政年度才取消豁免，預算只為庫房帶來30億元收入。至於佔收入比例較重的服務，政府於3年前已大幅加價，包括每年收入43億元的車輛牌費及駕駛執照費；車輛牌費3年前曾加過價，當時加幅達30%。政府如再向車主「開刀」，或者可以解說是為了阻止更多人買車，令香港交通負荷不來！

政府向市民開源，有財經學者表示，部分公共服務收費多年無調整，認為目前政府面對財政壓力，按通脹調整是無可厚非，但公共費用收入只佔庫房一小部分，政府收入主要來自稅收，故認為調整收費都未必能解決目前逾千億元財赤困境。

事實上，本報亦指出靠「廟街夜繽紛」、靠魚蛋燒賣根本救不了低迷的經濟！賣地收入、印花稅等收入全部直線飛瀉，而政府開支卻依然龐大，本欄亦指出既然開源無計，那就必須瘦身；民生多艱，政府亦強調社福、教育、醫療等撥款不會減，那麼有甚麼可以減的？顯然就是冗員過剩的公務員隊伍，而本港一眾高官和立法會議員，其實好應該考慮與市民共渡難關，不減薪也應凍薪。此外，亦有輿論指應擱置「明日大嶼」，勿為「面子工程」而令財赤進一步擴大。誠然，向小市民開源無補於事，倒不如務實一些多方節流！