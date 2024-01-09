世界視線：埃及與中國合作　復興有望中東穩

以巴之戰的發展，突出了埃及的戰略地理位置。本是歐亞航運的最大樞紐，歷史上亞歷山大港繁榮了幾千年，也是埃及帝國的重要根據地。由此可以東出往中東爭雄，如馬穆魯克蘇丹國與鄂圖曼帝國的例子，一下可囊括整個東地中海連接絲綢之路的貿易。然而，在西歐列強避開東地中海，從好望角出印度洋，也繞道太平洋直達東亞和東南亞，東地中海的全球化作用下降，也帶來意大利城邦的沒落。

鄂圖曼帝國在19、20世紀的瓦解，西歐強國英法侵佔東地中海，英法爭奪埃及和紅海航道。隨着蘇彝士運河的運行，好望角航道被邊緣化。從印度洋經紅海，蘇彝士運河入地中海的航道重新啟動，代表英法與美國競爭激烈化。但二次大戰打垮了英法，1956年「蘇彝士運河事件」終止了英法在蘇彝士運河以東的霸權，由美國替代，美國便收拾英法在中東的殘餘勢力。可美國建立替代性霸權需時，也有以色列之戰和石油危機拖延。在21世紀，美國軍方曾有重劃中東各國疆域的設想。伊朗的宗教革命的堅持和有所擴張，打破這個設想。

在這個過程裏，埃及從英法之手轉入美國控制，與以色列之戰大敗，失卻西奈半島，其後在美國斡旋下收回，卻變成美國忠實的傀儡，維持專制政權，一如美國扶持的伊拉克薩達姆政權。阿拉伯之春推翻專制政權，卻反覆也回到軍人支持的專制政權，依然保持與美國關係。

埃及人口逾一億，GDP在中東居第五，落後於沙特阿拉伯、以色列、阿聯酋和土耳其。在非洲則居第二，次於尼日利亞，經濟發展水準不高。但東地中海石油天然氣的開發，將對該國發展帶來機會。而埃及與中國合作，正建設「新首都」，已修開羅輕鐵，也正籌建高鐵由亞歷山大港至新首都，進一步可連接紅海，作為蘇彝士運河的替代。另亦可與沙特阿拉伯連接，重建絲綢之路的伊拉克至亞歷山大港之陸路，更可借之西往北非各國，把埃及再次發展為東地中海與北非的交通樞紐和政經中心。中國與之緊密合作，阿拉伯及伊斯蘭國家的聯盟，伊朗、沙特與埃及的恢復邦交，便是中東復興的機會，也是埃及和亞歷山大港復興的機會。

只要解決以色列這個毒瘤，埃及與中東形勢會大好。或許在以巴之戰後，不會太久。

研究所所長 陳文鴻