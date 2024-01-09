不少人習慣說中國歷來閉關鎖國，才導致長期的落後。這樣說法有兩大謬誤。一是最簡單的，中國及至民國初期，外貿還有順差。清朝在康乾盛世時，經濟全球最大，清末仍有全球最大之一的經濟體。中國之敗，敗在清末與歐美列強與日本之戰，割地還可，賠償直接把經濟弄垮，農民起義，內外夾攻而政體崩潰便讓列強予取予攜。

二是中國從來對外開放。漢朝絲綢之路開通，唐宋先開西域，繼而失去西域，絲綢之路不通。但中國經濟重心南移，唐朝自張九齡重修通海夷道至廣州出海，絲綢之路轉為海上。元朝更是打通歐亞海陸，以貿易為先，中外交流勝於歷朝。明代初雖有海禁之嫌，但為時有限，倭寇（其中頗多為國人，與徽商勾結）犯華，實際是中外走私，擴及東西洋。明朝行一條鞭法是為了省政，可更因海外白銀湧入，中國頓變白銀為貨幣的貨幣化商品經濟。

白銀來自日本、南美的玻利維亞和北美墨西哥。澳門－馬尼拉－長崎三角貿易進而為跨太平洋的遠洋貿易，中國參與國際市場的程度領先全球。正因如此，白銀短缺造成西班牙與大明兩個帝國相繼崩潰。清朝有海禁，但鄭成功建立了北達庫頁島，南至東南亞的龐大海上貿易王國，依靠的是與中國沿海的走私貿易。而海禁下，靖南平南二藩的王船一樣從事海上貿易，中國還是大大開放。

至於1949年共黨革命之後的閉關是被迫的。特別韓戰之後，美國等西方及其附庸國圍堵封鎖中國。這樣的閉關是美國施加中國，但那時亦有與蘇聯及東歐的經貿往來。只在中蘇交惡後，中國才被全球孤立。可毛澤東、周恩來便很快在1970年代打開缺口，由此開啟其後的改革開放。背後因素是美國要聯華制蘇。

以上近兩千年的歷史裏，中國的開放和參與國際市場程度勝於當時其他帝國。因此，中國既不是長期閉關鎖國，更不是因閉關鎖國而長期落後。

海內外對中國史的訴說有太多的誤解和偏差，導致他們對中國的發展，中國與外國關係錯估，對國家的認同、發展戰略多有不合理的要求。很可惜，近來海內外的中國歷史教育太多傳統的政治因素，反倒帶來進一步的混淆。香港在中國開放的最前沿，也少受內地正統歷史教育傳統的影響，或許正好站在中外交接點來闡釋中國的開放歷史和現實，供國人參考。