「我們不是美國國旗上的另一顆星星」，這句話出自以色列高官之口，無異於當眾摑了「美爹」一巴，要多尷尬有多尷尬。但尷尬也沒用，面對這個愈來愈不聽話的「逆子」，美爹根本無可奈何。話說以色列兩名極右翼內閣部長日前放言無忌，要求加薩地帶巴勒斯坦人遷移至別國，將以色列霸佔該地區的野心暴露無遺。此言一出，立即引發國際社會強烈批評，連美國也不敢再盲撐，國務院發言人罕見地點名譴責以色列兩名部長，結果反遭對方怒嗆，可謂顏面盡失。

美國向來霸道，說一不二，如今被以色列官員公開怒嗆卻不敢聲張，你說多麼窩囊？難怪有人說，雙方地位已經顛倒過來，美國儼然成為以色列的「兒子」，一切只能聽從差遣，以色列要錢要物要武器，美國都必須乖乖送上，還不准說三道四。

都說美國霸權衰落，這就是例證。連以色列也管束不了，美國又如何稱霸全球？最諷刺的是，面對也門叛軍青年運動（胡塞武裝）這股小小的軍事力量，美軍竟也束手無策，需要拉攏盟友來壯膽，偏偏盟友大多虛與委蛇，沒有任何國家願意出頭。君不見，美國不斷對胡塞武裝發出「最後通牒」，對方卻毫不畏懼，就是因為看穿美國色厲內荏的本質，最後復最後，不知如何收科。

無奈之下，美國國務卿布林肯只好再訪中東，首站選擇土耳其，大談如何降低以巴衝突、實施人道援助、戰後加薩重建及治理等議題，重點在於要求土耳其等周邊國家發揮影響力。但問題是，美國尚且影響不了以色列，其他國家又如何發揮影響力？就在布林肯抵達土耳其之前，黎巴嫩真主黨又對以色列發射數十枚火箭彈，既是報復以色列日前對黎巴嫩首都貝魯特發動無人機攻擊，也是為布林肯此次中東之行「贈興」。

歸根究柢，中東問題鬧到如此地步，美國正是罪魁禍首。全靠美國的支持，以色列才能打贏前五次中東戰爭，於是開始飄起來，一直以「中東小霸王」自居，不惜與所有阿拉伯國家以及伊斯蘭世界為敵。以色列目的很明確，就是要趕絕所有巴勒斯坦人，霸佔加薩地帶，同時將美國拉下水，替自己擋子彈。這無疑打亂了美國的中東乃至全球戰略部署，老美當然不同意，但事到如今，不同意也得同意，誰叫你甘當以色列的「兒子」。