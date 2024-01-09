上回講到美國總統拜登為爭取連任，避免再於以巴戰事中失分，策略性地下調對盟友以色列的支持，並派出國務卿布林肯再次出訪中東，間接向死敵伊朗求和示好，以防戰事擴散升溫。至於其主要對手前總統特朗普，其競選策略就簡單和易做得多，正如所有在野黨一樣，就是猛烈批評執政者表現無能和決策失誤，令局勢惡化失控，損害美國國家和民眾的利益。

因此，以巴戰爭愈見殘酷醜陋，中東局勢愈趨混亂動盪，以至演變成世界大戰，對特朗普或其他共和黨候選人就愈為有利！

誠然，也有不少人將今次以巴戰事，以至美國近年在中東的種種走樣失勢，眾叛親離，歸咎於特朗普在任時的多項政策和決定。當中包括正式確認戈蘭高地為以色列領土及承認耶路撒冷為以國首都，令以方覺得在美方支持下可以有恃無恐，加緊打壓巴人。還有倉卒地與塔利班達成和議，不計後果地加速從阿富汗、敍利亞和伊拉克撤軍等等。

然而，特朗普時代種下的惡因，大部分都是在拜登上台後才演化成惡果。包括美軍倉皇逃離阿富汗的經典電視畫面、敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權重新站穩、伊拉克領導人由親美轉為反美、哈馬斯與真主黨分別取得在加薩和黎巴嫩的領導地位、沙特在中國斡旋下與伊朗關係正常化，當然還有今次的哈馬斯恐襲，以軍加薩大屠殺，以及也門胡塞武裝對紅海歐美商船的襲擊等等。

拜登大可推說，這些都是特朗普惹的禍，但選民通常善忘，尤其是美國人。而面對有關批評，估計特朗普會用其一貫口脗回應：若換了我上台，戰事明天就會結束！這也是他對終結俄烏戰事的承諾。至於是否講得出，做得到，就等選舉完結後再想吧。