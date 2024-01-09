時隔8年，政府重推俗稱「投資移民」的新「資本投資者入境計劃」，門檻加碼至3,000萬元，其中至少2,700萬元投資於股、債、存款證及後償債項等金融資產，當中可購買商用或工業用途的非住宅房地產，投資額以1,000萬元為上限。在當前經濟低迷，港府希望透過吸納海外資金投資在本港新興產業，並多一種途徑吸納人才，務求人財兩得。

2003年在樓市崩潰和沙士雙重夾擊下，經濟衰退，失業率高達8.5%，港府推出投資移民計劃，目的是吸引高淨值人士來港投資。現時香港經歷3年疫情衝擊，2022年GDP萎縮3.5%，在通關復常下重推投資移民，冀能吸納更多海外資金來提振經濟。目前多國均推出投資移民入境計劃，港府不宜將投資門檻定得太高和設置太多限制，以免影響吸引力。

海外人士若想移民亞太區，相信首選離不開香港和新加坡。事實上數據顯示，2010年至2022年申請香港投資移民的數字高達3萬，然而最終獲批留港人數僅3,600多人。新投資移民計劃的投資金額門檻倍增至3,000萬元，明顯大幅提高。而根據新加坡的投資移民計劃，雖然其投資金額門檻比香港高，但申請者只需投資創立公司或擴充現有生意，或投資當局批准的基金，投資年期僅5年，相反香港方面資金至少被鎖上7年才取得居留權，上調投資金額門檻或削弱移民人士選擇香港的吸引力。

香港投資移民計劃規定投資移民將至少300萬元投資予支持創科的「投資組合」，助新興產業融資和未來發展，可為香港帶來更多優質就業機會，為本港經濟轉型增添動力；但從申請人士角度來看，卻要沾手自己不熟悉的行業，存在很大風險。若要提高新計劃的吸引力，可研究放寬對申請人士投放在創科產業的資金比例分配，例如設定投資上限，其餘則讓其自主抉選，可投資實體經濟業務，為香港創造更多就業職位，或投資在低風險的政府債券，或已成立逾10年的基金，從而讓申請者安心來港辦投資移民。

至於加入非住宅房地產作為投資選項，卻以1,000萬元「封頂」，對投資人而言，若然不熟悉香港資本市場，對工商廈不甚了解，變相為投資人設置了投資障礙，且本港樓市正處於衰頹階段，低於1,000萬元的非住宅物業未必具有升值空間等投資價值。

本港豪宅市場與一般住宅是截然不同的市場，彼此的客源、發展趨勢都大相逕庭。按目前條件，本港豪宅的流動性風險可能成為非本地高淨值人士的主要憂慮，或阻礙他們遷移到香港。港府一直致力吸引家族辦公室和環球投資者，新計劃可考慮允許投資者進入豪宅市場，這對本港樓市利多於弊。

香港重啟投資移民計劃，不能只站在自身角度來看事物，還要兼顧如何與周邊地區進行競爭，若將門檻設定得太高，可能令申請者卻步，令計劃成效大打折扣。