產評：中美競合趨失衡　惡鬥勢波及金融

中美領導人上季會面後，美國並未有放鬆對中國科技的圍堵，中美經濟繼續朝脫鈎的方向發展。事實上，中美在國際上的競爭，包括汽車、智能化、數碼化等戰略產業領域愈來愈直接，亦愈來愈大。兩強關係正趨向競爭多於合作，矛盾不會少只會多。繼貿易、科技外，早晚要燒到金融領域。香港金融終歸要迎來一次大劫，但既無可避免，就得跟緊國策設法應對，說不定有機會藉此巨變找到新的可持續發展道路。

中美之爭源於美國經濟綜合競爭力下降，同時中國經濟快速崛起成全球第二大經濟體，使中美這兩大經濟體的競爭距離大大拉近，對美國的霸主地位構成威脅。所以，美國政府繼向中國發動貿易戰，再大打科技戰，制裁中國戰略科企，限制美國企業向華供應高端晶片，近年更聯同盟友加大圍堵力量，務求截斷所有先進晶片設備的對華供應，拖慢中國科技發展，徹底改變全球產業鏈和供應鏈生態，重點就是將中國排除於外。

在晶片領域，中國確實與美國的技術有一定距離，制裁圍堵也必然會影響到中短期科技產業發展，但影響只會是拖慢，卻不能改變中國進步的大方向，反迫使中國加快晶片國產化步伐，長遠對中國乃焉知非福。

展望下一個中美角力戰場，好大機會在金融領域。過去一年，美國落力唱衰中國投資，並設法限制美國資金投資中國。雖然不少美國金融機構仍努力深耕中國金融市場，惟兩家最大型美國投行都先後表態，在極端情況下，會撤離中國市場，又指已在削減華業務，以減中國風險敞口。為何中國這尚未全面開發的金融市場，潛力優厚，卻不能留住美資，全因背後牽涉到美國的核心利益，就是美元霸權。

如今美元雖擁有國際儲備貨幣地位，但政府財政失控，不止一家國際評級機構下調美國主權信貸評級。當美國維持緊縮貨幣政策，高息仍能對美元資產起支持；惟若今年真的進入減息周期，則這局面未必能維持。故美國近年積極扶持印度崛起，且大量美資流往日本市場布局，都是努力在亞洲建立美國可控的資金落腳據點，以防超低估值的中國市場出現拐點，引發全球資金大挪移，威脅美國金融地位。

當然，中國人民幣國際化仍有漫漫長路，香港是重要戰略據點，所以推斷美國將矛頭指向香港，也是正路的猜想，尤其是港元與美元掛鈎，美國國會報告指聯匯制度面臨壓力，質疑能否維持，基本上已露端倪。任何動搖港元聯匯制度的因素，對香港都是大事，但隨着國際形勢變化，這一劫也許終歸要來。

危與機往往並存，沒有一本通書能看到老。客觀而言，如今香港經濟與西方經濟體的關係淡化，港股表現在說明狀況；香港與內地呈更高度連繫，亦緊跟國策更積極引入中東及東南亞等多元參與者。這些轉變為香港貨幣思變帶來契機，且得高度留意數碼貨幣發展，說不定在當前的世界貨幣體系變化中，香港在數碼貨幣方面的發展會成為全球領先者，亦為自身匯率制度改革提供更多元的可選方案。