世界視線：債務水平達高危　美元國際失信心

美國2024年年初，國家債務已經達到了34萬億美元，即平均每個美國公民要承擔逾10萬美元債務，最可怕的是，單單2023年第四季就增加了一萬億美元。34萬億美元這個數目足夠極長期支付所有美國中學生的學費，而預計這10年內美國政府的債務利息支出，會是每年超過一萬億美元，債務勢嚴重影響未來美國的社會及經濟發展。

美國現政府最不負責任的，正正是大量發鈔舉債增加開支，而完全沒有考慮如何加稅或用其他方式增加社會收入以還債削減赤字。一些經濟學家估計，以美國政府目前的開支狀況，到2030年都無望達到收支平衡。

這種無節制舉債增加國家赤字開支，首先會引發金融危機，政府大量發鈔只會製造股市及地產泡沫；更且，這種發鈔自然釀成高通脹，侵蝕人民的購買力，過高通脹使生產裹足不前，造成薪金追不上通脹及失業；最後是政府不單止無法挽救經濟，更要削減醫療福利，製造社會更大的貧窮。

美國的國債規模其實已佔2023年估計的26.95萬億美元GDP比重約125%，是一個相當危險的水平，而且，美國政府正處於一種兩難局面，政府增加赤字開支需提高息口發債，但加息是收緊信貸，會打擊股市及令經濟收縮。經濟收縮減少稅收、逼政府增加開支刺激經濟及防止國家倒閉，這就形成惡性循環。目前美政府兩大黨都沒有意願全面加稅或大力削減開支，它們之間的爭論只是在甚麼地方花錢，特別是長年支持不斷增加的軍事開支，以及支持不同地域的戰爭。

另外，一項令美元喪失價值及信用的是貿易逆差，美國長期處於貿易逆差，2021年是8,591億美元，比上一年增加了約27%；2022年更升到9,481億美元；2023年首3季就達到約6,000億美元。即使俄烏戰爭替美國輸出的油氣賺回了不少，但美國龐大的貿赤難以大幅改善，美國政府只能寄望大量外資回流購買美國資產，不過隨着金融地產的泡沫化，究竟還有多少資金會流入，是愈來愈成疑問，反而是不少國家會對美元失信心，與美國減少貿易往來，長遠變成離棄美元，加速國際去美元化！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻