正論：百物騰貴民生艱　何堪醫療費增加

百物騰貴，壓力山大，相信這是絕大部分香港人的心聲。市民應慳則慳，但要是生病了，醫療費如何能慳？在千億財赤高企之際，港府錙銖算盡，竟然連基層病人都不放過。消息稱，當局有意檢視整體公營醫療服務收費，認為急症室已經7年無加價，調高收費勢在必行。

目前公立醫院急症室每次診症收費為180元，對上一次加價是2017年，當時由100元大幅提高至180元，早就被轟為飛擒大咬。當時加價後，求診人次的確於一年內跌約4.4%，其中第四及第五類、即次緊急及非緊急病人跌幅最顯著，分別為6.9%及17.6%，但輪候時間不減反增，由加價前平均103和126分鐘，增至2017/18年度的114和127分鐘。而截至前年底，第四及第五類病人平均輪候時間，更分別增至125和161分鐘。可見要減輕急症室壓力，和增加收費並無必然關係。

當然，欲加之價，何患無詞。行會頭面人物代政府放出風聲，直指急症室存在濫用情況，而且已有多年沒有加價，有沒有財赤都應該檢討收費，甚至認為加幅應與私人市場拉近距離，才能減少濫用。儘管港府還未有正式定案，但高官已講明認同檢討所有公共服務收費，預料下月底發表的《財政預算案》將有公布。

老實說，現時庫房空虛，財赤驚人，儲備跌跌不休，賣地收入則無以為繼，港府早就淪為無米炊的拙婦，密謀增加收入無可厚非。但必須強調，增加收入有許多正途，打公營醫療主意絕對不可取。須知公營醫療是基層市民的救命稻草，他們無力支付昂貴的私營醫療費用，不向公院求醫，隨時由小病拖到變大病，最後只會令公營醫療負擔更趨惡化。正如關注組織指出，一加俱加，政府加價只會令私營市場跟風，造成惡性循環，何況如何定義濫用，當局說不清究竟。議員亦認同現時並非加價合適時機，尤其疫後經濟疲憊，建議先增加夜診收費，介乎急症室與私家門診之間水平。

有頭髮沒有人願意做瘌痢，如果經濟條件許可，試問誰願意耗費寶貴時間在公院輪候急診呢？君不見，每逢流感高峰期，急症室輪候時間無不以十個八個小時起跳，病人忍受病痛折磨，難道全部都是濫用？全部都是鬧着玩？私家醫生收費昂貴，看一次醫生動輒收費4、5百元，高官權貴薪高糧準，自是無法體會基層苦況。更不必說，中產市民本來已是福利全無，使用公營醫療服務遂成為唯一「福利」，現在港府連這樣的「微利」也想剝奪，由基層到中產莫不百上加斤，苦上加苦，民怨由此而起何足為奇。

說到底，公營醫療存在的最大問題是，前線醫護人手長期不足，十個煲七個蓋，豈有不爆煲之理？雪上加霜的是，單是2023/24年度，港府便以疫情完結為由，減少向醫管局撥款約2.7%，令醫療資源更捉襟見肘。磨刀霍霍向市民，為何高官和行會成員不減薪共度時艱？這個政府實在太涼薄！