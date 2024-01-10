伊拉克政府決議在境內驅逐外國軍隊，實際目的是讓美國軍隊撤退，終止2003年美國侵略以來的長期駐軍，目的是擺脫美國的控制，重奪本國主權。這樣的背景是伊朗與沙特阿拉伯的大和解，影響是進一步把美軍排除在中東之外，結束鄂圖曼帝國瓦解後歐美霸權主義在中東的佔領與干預，這是特大政經變化的起始，標誌着全球政治開始轉變。

同樣的發展，若能重複在東北亞，對全球政治衝擊會更大。倘若美軍從東北亞撤退，日本、南韓的基地撤銷，美國與日本、南韓的《安保條約》及其他軍事協議，以及美國在韓戰後留駐南韓的所謂聯合國軍亦同樣撤走，東北亞各國便可以擺脫美國霸權主義，改為從自身利益來考慮發展戰略和與其他國家的關係，形勢便可大變。

一是中日的經濟政治對比已經改變，日本再難有控制東亞的能力和意願。缺乏美國的軍事加持，日本只能與中國合作，從經濟分工協作來追求本國的發展，甚至如俄羅斯那樣脫歐入亞，重新調整它在東北亞及在亞洲以至世界的角色。2018年中日簽署了協力廠商市場合作的協議。若排除了美國因素，這樣的合作將會有更大的發展。日本的財力、中國的生產和工程能力會組成極具競爭力的發展動力。兩國和好，同時可減少相互軍事防範的支出，有助兩國科技與工農業的協作。且兩國人口與經濟規模俱大，聯合起來超越美國、歐盟，協同作用會是歷史少有。

二是南北韓在和解中逐步走往統一，一國兩制也好，聯邦邦聯也好，少了美國作梗，朝鮮民族的強大文化與科技能力便可好好發展，日韓也可在中日、兩韓和解中很好地解決歷史留下的問題。

三是俄羅斯的參與，使中日兩韓可受益於俄低成本的天然氣、石油供應，四國也可一起開發俄羅斯的遠東區和中國的東北。南韓上任總統文在寅在任內曾提出極具野心的東北亞發展大計，用兩韓鐵路連上俄羅斯遠東區和中國東北。可惜任內受各方反對沒法推行，現任總統上台後便不了了之。但文在寅既可提出，亦應代表在南韓政治裏亦有這樣的想法。

美軍撤走，台灣不可能有台獨的發展，台灣反而會變成中日兩韓俄羅斯共同發展的寶地，與香港可成中國在東北亞以至太平洋區的重要國際化重鎮，區域的中心。美國軍隊一走，天下太平，繁榮安定！