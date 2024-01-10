多年來大陸的對台工作，並沒有能做到扶持和強化台灣朝野的統派力量，而是在台灣本土的「台獨」力量、外部勢力的打壓下，台灣統派迅速衰落，潰不成軍。在台灣選舉中凡是主張統一的，都會輸得一塌糊塗，「統一」成了「票房毒藥」，就像《港區國安法》沒有頒布前，「愛國愛港」是「票房毒藥」一樣。

那段時間，「愛國」在香港是「原罪」，「統一」在台灣是「原罪」。台灣在「兩蔣」時代是統派的天下，要「三民主義統一中國」，此乃執政國民黨的宗旨和憲政。那時有人搞「台獨」是犯法、是犯罪，李登輝上台後與「台獨」勢力合流，搞「兩國論」，並以此「改造國民黨」，「台獨」就不是犯法犯罪，而是通過選舉可以上台執政，「台獨」主張也成了「維護台灣國家主權、開創台灣美好前途」的「救台之道」，成了「對抗統一、不被大陸吃掉」的「救台之道」，成了「台灣前途要由2,300萬台灣人民決定」的「救台之道」，在這種政治高壓下，「統派」幾被趕盡殺絕。

不過，開始時台灣的統派和民意是有反抗的，他們也極渴望得到大陸方面的支持，尤其在大選中能針對「台獨」的猖獗給予打擊，可惜在「台獨」已經成勢的情勢下，大陸只能在非選舉時刻宣揚「反獨促統」，不想在選舉時刻直接干預選舉，不想明確在參選人中區分「誰主張獨，誰主張統」。大陸態度曖昧，導致了「台獨」無所顧忌，台灣民眾也在「台獨」煽惑下，以為大陸不會拿「台獨」怎麼樣。

事實證明，大陸不敢打正旗號、採取明確有力的措施，支持台灣社會內部的統一力量是不行的，不直接介入台灣選舉是不行的，「反獨促統」的方針就難以落實。現在台灣統派雖已奄奄一息，但在大形勢有利統一的強大壓力下，大陸只要強力扶持統派就有希望重整旗鼓。所謂民意從來就是西瓜靠大邊！統一勢強，統派的民意就會轉強。