阿根廷臨陣退縮，並沒有影響金磚組織擴員，埃及、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋和埃塞俄比亞如約加入，使金磚由原來5國增至10國，論規模、論實力、論影響力，都足以與美國為首的G7分庭抗禮。最重要的是，金磚成員都是新興國家，還有很大的發展空間和潛力，而G7號稱發達國家俱樂部，其實正漸漸衰落，實力和影響力都大不如前。金磚與G7，正如朝陽與夕陽，誰的前景更佳，不言而喻。

曾幾何時，G7的GDP佔全球比例超過六成，如今只剩下大約四成，人口更是僅佔全球一成；而擴員後的金磚總人口佔全球四成，GDP佔全球超過三成，若以購買力平價計算，金磚經濟體量已明顯超過G7。兩者最大區別還在於，金磚成員國各自獨立，地位平等，秉持共同發展、互惠互利的原則；G7則是唯美國之命是從，各國沒獨立自主可言，一切都得聽從指揮，基本上已淪為美國維護霸權的政治工具。

世界處於百年變局，多極多元發展已是大勢所趨，金磚代表着這股時代潮流，打破美西方對全球政治經濟文化等各方面的主宰，所以愈來愈受歡迎，影響力與日俱增。阿根廷一向積極申請成為正式成員，沒想到新任總統米萊忽然變卦，以致臨門脫腳。有評論指出，金磚組織是「代表人類未來」的決定性經濟體，是新世界、新平衡的一部分，是平衡和平等世界的地緣政治理念的一部分，米萊違逆世界潮流，將意識形態凌駕於國家利益，是最幼稚、最愚蠢的行為。

沒錯，米萊帶領阿根廷徹底倒向美國，以為這樣就可以挽救瀕臨崩潰的經濟，確實是太幼稚了。過去阿根廷就是過分依賴美國，才由曾經的富裕國家淪落到今天這種地步，米萊枉為經濟學家出身，不但沒有吸取教訓，反而將美國視為救命稻草，真可謂咄咄怪事。美國從來都是考慮本身利益，哪會關心其他國家死活？過去阿根廷屢次出現政治和經濟危機，何曾見過美國施予援手？不要忘記，當年阿根廷與英國爭奪福克蘭群島（阿根廷稱馬維納斯群島）的戰爭，美國幫的是英國，而不是阿根廷。

不管怎麼說，有中國和俄羅斯主持大局，金磚絕不會因為某個國家的退縮而停止發展步伐，阿根廷自絕於金磚，損失的是自己。對金磚而言，減少一些負累，反而可能是一件好事。