今日的香港財政緊絀，庫房流血不止，原有超過一萬億元的儲備金，已經耗費近半。面對當前困境，特區的財政司司長近乎無計可施，日前他出席一個諮詢活動，有與會者建議開徵資產增值稅。我們的大掌櫃竟然說，這種新稅項也是考慮之列。

不少西方發達國家，都有徵收資產增值稅，你買房產、股票、黃金賺了錢，要向政府繳稅。正因為投資所得的利潤，要與政府對分，所以歐美地區的民眾，大多不熱衷於炒樓、炒股，尤有甚者，部分人就連自住物業也不願意買，寧可終身做租客。外國的稅制和生活模式，自有其可取之處，但南橘北枳，各有不同，如果全盤照搬來香港，是否適合，還得細意斟酌。過去數十年來，香港經濟發達，其中樓市、股市起了關鍵作用，如果貿貿然打擊投資市場，當心會得不償失。香港的財政官員，當真認為開徵資產增值稅可行，也就罷了，如果覺得根本不可行，我勸他們在短期內，就索性提也別提。因為目前香港人心虛怯，港股的表現近乎是全球最差，樓價亦正拾級而下。香港貴為國際金融中心，近期的市況可謂「失禮街坊」。

即使政府最終決定，不徵收資產增值稅，但假如不斷高調宣揚，港府不會排除這個可能性，甚至為此而廣泛徵詢公眾。這種姿態一出，部分投資者為規避風險，或索性先行「沽貨」離場，金融市場便面對更大壓力，港股、港樓本已疲弱，就只會更弱。長遠而言，香港開徵資產增值稅，並非完全不可考慮，但即使推出，也要在市況回穩、經濟良好的時候才行。目前的市道弱不堪扶，如果還要徵收新稅，此舉無異於殺雞取卵，將香港的經濟置諸死地。