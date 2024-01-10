民進黨立委羅致政多支性愛影片在網絡風傳，民進黨從賴清德到羅致政本人口徑一致，一口咬定這就是大陸介入台灣選舉的深偽影片，但媒體報道調查局已經鑑定並非深偽造假影片，調查局卻立刻表示偵查不公開，未公布調查結果。

表面上調查局似乎駁斥了報道，可實際上調查局的說明，卻等於證實了羅致政的性愛影片沒有造假。原因很簡單，調查局說結果必須當事人同意才能公布，且影片涉及多位女子，也必須確認這些人的身份。試想，若影片是偽造，則羅致政根本就不是「當事人」，調查局理應立即公布結果以正視聽，可以還給羅致政一個清白，他本人更沒有拒絕的理由。偏偏調查局選擇不公布真相，羅致政也沒有異議，這豈非正表示影片本來就是真的，所以羅才不要求立即公布？

影片鬧得沸沸揚揚之際，又傳出一段41分鐘錄音，內容竟然是羅致政在向蔡英文嚼舌根，大談風水迷信，還以此指涉人事，而蔡英文也沒有予以制止，反倒聽得津津有味。民進黨雖按照慣例又說這是大陸介選，但蔡英文本人居然選擇不回應，要羅致政自己出來說明。

要知道之前有人偽造蔡英文的不雅影片，相關單位可是全面出擊抓人，還立刻配合修法；沒人會相信的影片動作如此積極，可能嚴重影響蔡英文形象的錄音，卻選擇低調不處理，這是否又說明了蔡英文明知錄音為真，只好故意忽略呢？

無論真相為何，都無法解釋大陸若要介選，何不直接針對賴清德與蕭美琴，偏偏鎖定一個聲量並不突出的立法委員？而羅致政是民進黨內問鼎新北市長的可能人選之一，這些影片與錄音的流出，幾乎已斷了他的政治之路，民進黨內的派系鬥爭，激烈程度恐怕遠遠超過一般人的想像。