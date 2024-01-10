「不以規矩，不成方圓」。有人因此悟道：沒有規矩的家庭，比沒錢更可怕。其實，應該咁講：一個家庭要想興旺發達，需要有規有矩。不懂得立規矩嘅父母，養不出有出息嘅孩子。國學大師梁啟超就話：與其跟孩子講道理，還不如給立規矩。

一個家庭、一間公司、一個社會以至一個國家，若然無規無矩，唔亂都偷笑，仲講乜好現象吖！換言之，不講規矩，難以言強國！美國稱霸世界，近年即使仍是世界第一軍事強國，可惜號令不行，連以色列也唔聽佢支笛，中東局勢失控，美國一再派國務卿布林肯斡旋也冇乜作為，究其因，美國治國冇咗規矩。美國防長奧斯汀元旦日起因手術併發症，喺深切治療部留醫長達4天，不但總統拜登未有第一時間獲得消息，連奧斯汀嘅副手、副防長希克斯也被蒙在鼓裏。正出訪中東斡旋嘅布林肯，被問及此事時，指自己也不知奧斯汀住院。

美國防長貴為美國國家安全體系二號人物，僅次於作為三軍總司令嘅總統拜登；按規則必須「立即回應任何形式的國家危機」，豈可以「忽然人間蒸發」冇咗幾日消息？連總統等都唔知佢去咗邊，有冇離譜啲呀？佢係公眾人物，喺關鍵時刻無權要求維護其醫療私隱，而至今佢究竟出咗乜事仍然諱莫如深。美媒指出，奧斯汀留醫期間，美軍喺中東地區多項決策按慣例都需防長參與，指出「美國應對無數國家安全危機之際，這種保密措施與總統和其他高級官員的正常做法背道而馳」。前總統特朗普斥奧斯汀玩忽職守，應解職。據悉奧斯汀無意辭職，事件鬧大，而據稱拜登無意解僱。若然，拜登根本不知規矩為何物，奧斯汀亦不知何謂「軍令如山」。如此國家領袖，美國怎可能再稱霸？